Intensitet, dramatik og følelser.

VM-opgøret mellem Costa Rica og mægtige Brasilien havde det hele, og til sidst var det de brasilianske favoritter, der kunne bryde ud i jubel efter to scoringer i kampens tillægstid. Men glæde var der umiddelbart ikke meget af hos kampens ene målscorer, Neymar, der i stedet faldt til jorden i gråd efter slutfløjtet.

Verdens dyreste fodboldspiller slog sejren fast efter 97 minutter med scoringen til 2-0, og efter opgøret var han ude sine sociale medier for at forklare, hvorfor han var så påvirket.

Neymar har været ude i næsten fire måneder med en skade i foden og var længe tvivlsom til VM-slutrunden i Rusland. Foto: GABRIEL BOUYS

»Ikke alle ved, hvad jeg har været igennem for at komme hertil. Det er nemt at snakke - selv en papegøje kan gøre det - men at gøre noget..det kan kun få mennesker,« skriver Neymar på sin Instagram-profil og fortsætter:

»Gråden kom af glæde, af at overvinde, af viljestyrke og af begær efter at vinde. Ting har aldrig været nemt i mit liv, og det vil det heller ikke være nu. Drømmen fortsætter, nej ikke drømmen...Missionen! Tillykke med kampen, drenge. I er de bedste.«

Nem todos sabem o que passei pra chegar até aqui, falar até papagaio fala, agora fazer ... poucos fazem!! O choro é de alegria, de superação, de garra e vontade de vencer. Na minha vida as coisas nunca foram fáceis, não seria agora né !!! O sonho continua, sonho não ... OBJETIVO ! Parabéns pela partida rapaziada, vocês são FODA. . . . @nogueirafoto Et opslag delt af Nj neymarjr (@neymarjr) den 22. Jun, 2018 kl. 8.37 PDT

Efter en skuffende indsats i den første kamp, hvor Neymar og co. kun formåede at få 1-1 mod Schweiz, kom de tilbage på sporet med sejren over Costa Rica.

Brasilien er en af forhåndsfavoritterne ved VM i Rusland, og her hviler mange øjne på Paris Saint-Germain-stjernen Neymar. Det ved den brasilianske landstræner Tite også godt, der efter kampen forklarede, hvorfor Neymar lod tårerne få frit løb.

»Glæden, tilfredsstillelsen og stoltheden over at repræsentere det brasilianske landshold er stor. Han (Neymar, red.) har ansvaret, glæden, presset og modet til at vise det. Vi viser det alle på vores egen måde,« fortalte landstræneren ifølge ESPN.

Brasilien havde ryggen mod muren, efter de i den første kamp kun formåede at få 1-1 mod Schweiz. Foto: LEE SMITH

Det var Philippe Coutinho, der i den 91. minut bragte samba-landet i front, inden Neymar slog sejren endegyldigt fast.