Hvem skal rette op på VM-fadæsen og redde den danske ære, når landsholdet om halvandet år spiller EM i Tyskland?

Det er det helt store spørgsmål, efter Danmark på miserabel vis røg ud af VM-gruppen med Frankrig, Tunesien og Australien.

Derfor er forberedelserne til EM om halvandet år nu begyndt – og da vi trods den forfærdelige VM-skuffelse tillader os at tage EM-kvalifikationen fra en gruppe med Finland, Slovenien, Kasakhstan, Nordirland og San Marino for givet – så ser vi her på, hvem der udgør fremtidens landshold i 2024.

B.T.s VM-kommentator, Nicolai Jørgensen, og B.T.s sportskommentator, Lasse Vøge, giver her deres bud på, hvordan Danmark vil stille op – og undervejs kan du give dit besyv med omkring flere dilemmaer i den danske trup.



Nicolai Jørgensen: »Jeg kan ikke forestille mig, at Kasper Schmeichel stopper. Han er stadig frisk, virker det til, og han kommer til at stå fortsat i 2024.«



Lasse Vøge: »Der er kun halvandet år til EM, og til den tid er Kasper Schmeichel stadig i en okay målmandsalder. Han er det sikre anker og en af de drønvigtige ledere.«



Nicolai Jørgensen: »Jeg tror, vi vil se Joakim Mæhle på højre side fremover. Det bliver hans plads, når han finder et sted, hvor han spiller hver gang. Med de mange raids op ad kanten kan det blive rigtig farligt, når han kan slå indlæg hver gang.«



Lasse Vøge: »Den fynske hurtigløber Alexander Bah har taget store skridt i Benfica, og han har også allerede fået chancen på landsholdet. Jeg forventer, at han erobrer pladsen inden EM.«



Nicolai Jørgensen: »Andreas Christensen er kongen i forsvaret, og hvis han undgår skader, så er han også helt sikker på at spille i 2024.«



Lasse Vøge: »Andreas Christensen. Den boldsikre styrmand i forsvaret er selvskrevet til pladsen i midterforsvaret. Det viste præstationerne ved VM også, hvor han var bedste mand.«



B.T.s to eksperter er uenige om landsholdsanfører Simon Kjærs rolle ved EM i 2024. For kan kroppen holde til det efter hans langvarige skade? Foto: Ulrik Pedersen/Csm





Nicolai Jørgensen: »Simon Kjær er stadig med og spiller i 2024. Jeg tror ikke, han er færdig. Han har lige været gennem en lang skade, og når han kommer tilbage, så har han mange gode år i sig.«



Lasse Vøge: »Jeg spår, at Joachim Andersen og 'AC' er fremtidens makkerpar. Det er en dyster spådom, men jeg er bange for, at Simon Kjærs fodboldkrop siger stop inden VM-slutrunden i Tyskland. Jeg tager gerne fejl.«



Nicolai Jørgensen: »Det er ikke pladsen med flest naturlige spillere. Men Victor Kristiansen fra FCK er i så meget fremdrift, og han er virkelig god i sine bedste kampe allerede nu. Det bliver ham, men ellers er Riza Durmisi også et bud.«



Lasse Vøge: »Joakim Mæhle har efterhånden sat sig sikkert på pladsen, og det vil fortsætte frem mod EM. Han kan være et af de farligste våben, når det kører.«



Nicolai Jørgensen: »Pierre-Emile Højbjerg er 100 procent sikker, og han vil være den helt store stjerne på landsholdet i 2024, hvor han vil være i sin bedste alder.«



Lasse Vøge: »Pierre-Emile Højbjerg er ankeret på midtbanen har lunger som en hval. Han bliver limen på landsholdet de kommende år.«



Nicolai Jørgensen: »Intet spørgsmål om, at Christian Eriksen er den ene – mere tilbagetrukne – på midtbanen. Om halvandet år vil han stadig være den store stjerne med Højbjerg.«



Lasse Vøge: »Thomas Delaney er ved EM 33 år, men jeg tror, han stadig vil være en vigtig mand. Men han bliver presset hårdt af spillere som Christian Nørgaard og Matt O'Riley.«



Maurits Kjærgaard har imponeret for både U21-landsholdet og for Red Bull Salzburg. Og han kan meget vel blive én, som fodbolddanmark er på fornavn med i 2024, mener Lasse Vøge. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix



Nicolai Jørgensen: »Mikkel Damsgaard bliver den offensive på midten. Hvis han får spilletid og kommer tilbage i gear, så kan han blive en darling som ved EM.«



Lasse Vøge: »En ung spiller, som Fodbolddanmark er på fornavn med i '24, er Maurits Kjærgaard. Har imponeret som 19-årig i Red Bull Salzburg, og han rykkes meget snart op fra U21-landsholdet.«



