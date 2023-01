Lyt til artiklen

Hårene rejser sig på armene uanset hvad. Spørgsmålet er bare, om det er myrekryb eller kuldegysninger.

For det er et hit, der deler vandene.

Volbeat-sangen 'For evigt' er siden VM på hjemmebane i Herning i 2019 blevet en fast del af håndboldens soundtrack.

Det er også tilfældet ved VM i Sverige og Polen, hvor den danske hjemmebane i Malmø gang på gang bryder ud i fællessang på nationalsangsniveau.

Had-kærlighedsforhold er nok meget godt beskrevet. Vi er mange, der har det på samme måde, fordi det er blevet synonymt med … Jeg er lige ved at sige jysk håndbold. Men virkelig med Håndbolddanmark,« siger Henrik Mølgaard til B.T. om hittet, der gjalder ud i håndboldhaller år efter år.

»Den stemning og elektricitet, der skabes i hallen, når den kommer på, er fuldstændig vanvittig. Så kan man måske godt i sit stille sind tænke 'hvad fanden foregår der?'.«

»Men det er fantastisk at stå derinde og mærke, hvordan det bare koger, når den kommer på. Jeg skal helst ikke bede om den uden for håndboldhallen – men når vi er derinde, er det vanvittigt, hvordan det tænder folk. I 2019 blev det nærmest håndboldens nationalsang. Det er sjovt, det har fulgt os siden,« siger Mølgaard.

Landsholdsstjernen Mathias Gidsel var ikke med til VM på hjemmebane i Herning, men 'For evigt' har uundgåeligt sat sig i sindet hos ham også.

»Jeg tror, vi har hørt vores Volbeat. Det er i hvert fald det, jeg fornemmer på holdet. Den er ikke blevet mindre dårlig, men heldigvis bliver den forbundet med en masse gode ting i Boxen i 2019. Det er aldrig skidt at høre og lige blevet mindet om, at 'vi' vandt VM-guld i 2019,« siger Gidsel, der får et helt særlig tanke, når han er i en håndboldhal.

»Jeg tror ikke, vi hører den så tit, som de andre danskere gør. Det er fedt, der er også mange andre danske klassikere, der bliver sunget ind imellem. Gulvet gynger, det er fantastisk, der er lidt højskolestemning over det nogle gange i en håndboldhal. Det er vi kun glade for, at folk hygger sig,« lyder det fra Gidsel.

Næste mulighed for lidt Volbeat er torsdag, når Danmark møder Kroatien. Det sker 20.30.