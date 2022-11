Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Klippet, hvor qatarske myndigheder afbryder TV2's korrespondent Rasmus Tantholdt midt i en livesending, har affødt harske reaktioner fra hele verden, efter at klippet er gået viralt på de sociale medier.

Administrerende DBU-direktør Jakob Jensen tog sig også til hovedet, da han så optrinet.

»Det er ekstremt skuffende at se det, Rasmus Tantholdt blev udsat for. Det er uacceptabelt,« understregede Jakob Jensen torsdag ved Al Sailiya Sports Complex, hvor det danske landshold holder til.

»Men jeg noterer mig også med tilfredshed, at man også fra Qatars side mener, det er uacceptabelt. Man har hurtigt været ude og sige, at det var en fejl – og man gav en undskyldning, inden historien gik verden rundt.

Administrerende direktør i DBU Jakob Jensen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Administrerende direktør i DBU Jakob Jensen. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det er ikke godt, at det sker – men det er godt at se, at man tager handling.«

Klippet med Rasmus Tantholdt er afspillet mere end 1,5 millioner gange på Twitter, og store personligheder som eksempelvis den engelske landsholdslegende og sportsvært Gary Lineker har delt og kommenteret det.

Et andet klip, der også er gået verden rundt, er optagelserne fra Qatar af massevis fodboldfans i engelske, tyske, franske og belgiske landsholdstrøjer. Fansene ser dog meget lidt engelske, tyske, franske og belgiske ud – og det har internettet hygget sig godt med.

»Med hensyn til de her fans, så ved jeg simpelthen ikke noget om det. Jeg noterer mig, at det kører på de sociale medier,« siger Jakob Jensen.

»Jeg noterer mig også, at man fra qatarsk side siger, at det er migrantarbejdere, der har forskellige forhold til hold hernede. Det synes jeg er lykkeligt, hvis det er tilfældet.«