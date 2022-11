Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

DBU-sponsorerne Stark, Carlsberg, Hummel, Forenet Kredit og Danske Spil vil ikke være til stede under VM i Qatar.

Det gælder både i forhold til udsendte medarbejdere og kommercielle aktiviteter i landet. Det skriver Finans.

Qatar og valget af landet som VM-værtsnation er blevet kritiseret i årevis som følge af blandt andet landets mangel på basale menneskerettigheder.

Starks kommunikationschef, Jens Velling, fortæller, at man ikke kommer til at se firmaet i forbindelse med landsholdet under slutrunden.

»Vi optræder ikke med vores logo på tøjet, og vi sender hverken kunder eller ansatte til Qatar. Jeg kan med 100 procent sikkerhed sige, at vi ikke indløser én eneste billet til at tage til Qatar. Vi holder os helt derfra,« siger han til mediet.

Det ændrer dog ikke på, at sponsorerne kommer til at gøre brug af sine sponsorater af landsholdet under VM – det kommer bare udelukkende til at foregå i Danmark.

Stark vil blandt andet invitere kunder og samarbejdspartnere til DBUs storskærmsarrangementer.

Hos DBU tager kommunikationschef Jakob Høyer sponsorernes beslutning med ro.

»Deres beslutning flugter med den beslutning, der er truffet i DBU’s bestyrelse, om, at vi gerne vil deltage i VM, men at vi er imod FIFA’s beslutning om, at det skal afholdes i Qatar. Vi minimerer selv vores deltagelse i Qatar. Derfor er det også kun naturligt, at vores partnere ikke tager derned,« siger han til Finans.

Slutrunden begynder 20. november.