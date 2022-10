Lyt til artiklen

Dansk Boldspil-Union har igen og igen taget afstand fra VM i Qatar og præsenteret flere kritiske tiltag over for den skandaleramte slutrunde.

Alligevel har DBU i disse dage sendt deres faglige leder af analyse, Christian Kejser, til et såkaldt global summit i ørkenstaten.

En af søjlerne i modstanden mod Qatar har ellers været af minimere rejserne dertil, så de ‘primært handler om sportslig deltagelse og ikke at promovere VM-arrangørernes arrangementer’, som det blev formuleret på DBU.dk for et år siden.

På trods af det deltager unionen altså nu i eventet, der af en førende ekspert bliver kaldt et direkte PR-arrangement for staten bag den udskældte VM-turnering.

På Aspire Academys Instagram-profil bliver DBUs tilstedeværelse tydeligt markeret. Vis mere På Aspire Academys Instagram-profil bliver DBUs tilstedeværelse tydeligt markeret.

»Ved at være en del af Aspire Academys summit, bliver man en del af Qatars PR-propaganda,« slår Stanis Elsborg fast.

Han er senioranalytiker i Play the Game – en organisation, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt – og er ikke imponeret over DBUs ageren:

»Når de har været ude at melde klart ud, at de vil indskrænke rejseaktivitet til Qatar, så er det i modstrid, at man tager ned til det her Aspire Summit,« fortsætter han.

B.T. har i det seneste døgn forsøgt at få DBU til at forklare, hvorfor de deltager i arrangementet i Qatar, men kommunikationschef Jakob Høyer har ikke ønsket at stille op til interview.

Til Ritzau har han dog forklaret, at turen har »faglig relevans« for DBU. I samme interview afviser kommunikationschefen, at DBU »stiller op til aktiviteter, fotos eller optagelser, der kan bruges i markedsføring for Qatars VM-værtskab.«

Alligevel er DBUs letgenkendelige logo flittigt til stede på Aspire Academys sociale medier.

Simon Kjær med 'One Love'-statement på sit anførerbind og den sorte trøje, som ifølge Hummel symboliserer et omvandrende sørgebind mod VM-slutrunden i Qatar. Mens der tages flere kritiske standpunkter mod Qatar, sender DBU nu en mand til et 'pr-arrangement' i ørkenstaten. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Simon Kjær med 'One Love'-statement på sit anførerbind og den sorte trøje, som ifølge Hummel symboliserer et omvandrende sørgebind mod VM-slutrunden i Qatar. Mens der tages flere kritiske standpunkter mod Qatar, sender DBU nu en mand til et 'pr-arrangement' i ørkenstaten. Foto: Liselotte Sabroe

Her markerer arrangøren – det såkaldt ‘uafhængige’ Aspire Academy, som dog refererer direkte til emiren i Qatar – at danskerne er en stor del af arrangementet – side om side med eksempelvis David Beckham, som er betalt et trecifret millionbeløb for at promovere slutrunden og staten.

»De plasterer DBUs logo til på de sociale medier. Det centrale i denne sag er at vise omfanget af Qatars smædekampagne frem mod VM. De kører alt i stilling. Den får på alle knapper. Det bliver DBU desværre en del af her. Med logo og deltagelse,« siger Stanis Elsborg og fortsætter:



»Det er ærgerligt – så tæt på VM. Vi ved godt, at Qatar skruer på alle knapper. Derfor kan de jo bruge det her meget positivt i en tid, hvor DBU ellers er ude med andre former for tiltag. Man er kritisk, men man deltager i deres PR-arrangementer. For det er det.«