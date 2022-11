Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Jeg synes, de har sat sig for meget mellem to stole. Du må enten gøre det ene eller det andet.«

Sådan lyder analysen fra B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, om Dansk Boldspil Unions (DBU) ageren i Qatar.

Det seneste døgn er kritikken skyllet ind over DBU, efter man meldte ud, at man agtede at bøje sig for FIFA og droppe 'One Love'-anførerbindet, som er en del af en antidiskriminationskampagne, fordi anfører Simon Kjær risikerer et gult kort.

Siden er DBUs fodbolddirektør, Peter Møller, havnet i stormvejr efter en optræden på TV 2, hvor han forklarede, at Iran – som protesterede mod eget styre i sin kamp – ikke risikerer sportslige sanktioner.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator på B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator på B.T. Foto: Bax Lindhardt

Lige nu blæser det gevaldigt omkring DBU og det danske landshold – selvom unionen med sikkerhed helst havde været det foruden.

»Jeg synes, DBU har håndteret det dårligt. Man skulle have lagt en linje fra starten af. Man har forberedt sig i lang tid til det her VM,« mener Joachim B. Olsen.

»Fra start af skulle man have fundet ud af med sig selv, hvilken linje man lægger. Enten spiller vi bare fodbold, og så løser politikerne resten – eller også må man tage nogle konsekvenser.«

DBU har fået stor kritik for at droppe både anførerbindet, men også budskabet 'Human Rights for all' på sin træningstrøje efter et forbud fra FIFA.

Derfor har flere været efter unionen, fordi man mener, at man rigtig gerne vil sende budskaber indtil den dag, hvor man rent faktisk risikerer noget – og står nede i Qatar, hvor den skandaleombruste slutrunde finder sted.

»Der sidder altså nogen i denne her debat, som er ligeglade med fodbold. Dem kan du ikke gøre tilfreds, før man siger, at vi boykotter slutrunden og ikke deltager. De interesserer sig ikke for det, men mener omkostningsfrit, at man ikke skal deltage,« påpeger Joachim B. Olsen.

»Men som sagt, jeg synes, DBU har sat sig selv i en svær situation. Hvis man først begynder at sende signaler om, at man er imod det her, så bliver det svært ikke at tage det bind på.«

Koster denne her kommunikationsmæssige håndtering ikke DBU mere end det gule kort, Simon Kjær risikerer ved at bære anførerbindet?

»Det tror jeg ikke, det kommer til at gøre. Jeg tror, at der sker det, at VM begynder, og folk bliver begejstret. Når VM i fodbold så er slut, vil man nok kunne huske debatten om Qatar, men jeg tror, at denne her episode bliver ret hurtigt glemt, og man kommer videre.«

Men bliver det ikke husket i mange år, hvis Simon Kjær trodser FIFAs ordre og entrerer banen med det regnbuefarvede anførerbind og sender et stærkt signal til hele verden?

»Det er et dilemma. For man kommer også til at huske, hvis han ender med en karantæne eller et rødt kort, der får afgørende betydning. Det er marginaler, der afgør sådan noget her rent sportsligt. Man kan smide et VM væk, og det vil også blive husket,« siger Joachim B. Olsen.

Som tidligere kuglestøder ved Joachim B. Olsen også, hvordan det er at være elitesportsmand.

Simon Kjær bar anførerbindet i en kamp mod Kroatien i september. Men det må han ikke til VM. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Simon Kjær bar anførerbindet i en kamp mod Kroatien i september. Men det må han ikke til VM. Foto: Liselotte Sabroe

Han var selv med til OL i kinesiske Beijing i 2008 – et land, der også blev kritiseret for sit styre, og dengang var han selv meget i tvivl.

»Jeg var til OL og havde debatten. Jeg synes, det var svært, og jeg overvejede ikke at tage med. Det gjorde jeg så, og jeg synes, det var det rigtige at gøre,« forklarer han.

»Mit argument dengang er jeg ikke sikker på holder længere. Men det var, at Kina var på vej i en retning med reformer af det politiske system. Det er gået meget langsomt med det siden.«

Personligt synes han ikke, at sport og politik bør blandes sammen.

»Hvis jeg var DBU, havde jeg fokuseret på at koncentrere mig om sporten. Men der er for meget hykleri i det her. Vi har en masse store virksomheder i Qatar og en masse relationer, og så skal det lande på Simon Kjærs skuldre, og han skal blive det helt store symbol. Det er for nemt.«

»Det er ufatteligt symbolsk at tage sådan et armbind på. Jeg ved godt, at sport og politik bliver blandet sammen, fordi mange vil blande det. Men jeg synes, sport har en værdi i sig selv, fordi det kan begejstre, inspirere og skabe fælles referencerammer. Jeg hører til dem, der ikke vil blande sport og politik.«

»Det er en once in a lifetime for mange af de her drenge på det danske landshold. De har ikke valgt at placere VM i Qatar.«

B.T. har forelagt kritikken for Dansk Boldspil Union, som henviser til unionens oprindelige forklaring for at droppe armbindet.



»Et gult kort er bestemt ikke nogen lille risiko. Det er et kæmpe pres at lægge over på spillerne, og det ønsker vi ikke,« forklarer DBU-direktør Jakob Jensen, som tilføjer, at budskabet med armbindet ikke burde kunne støde nogen.