Dansk Boldspil-Union har sammen med landsholdsspillerne og sangeren Thomas Helmig valgt at donere overskuddet fra VM-sangen til et velgørende formål.

Pengene går til Fodboldfonden, som arbejder med at hjælpe udsatte og fattige børn i Danmark.

»Det vil få en stor betydning for rigtig mange børn. Vi kan have flere udsatte børn med til hyggelige og sjove oplevelser. Og vi kan hjælpe flere familier og børn med julehjælp, konfirmationshjælp og fritidsaktiviteter,« siger stifter Stine Schmeichel.

Stine Schmeichel stiftede sammen med Christine Kvist Fodboldfonden i 2017. De er gift med landsholdsspillerne Kasper Schmeichel og William Kvist.

Thomas Helmig, som har lavet VM-sangen ’Hele Danmark op at stå’, var også glad for beslutningen om at donere pengene.

Et rigtigt fællesskab går jo ud på at hjælpe og støtte hinanden Thomas Helmig, sanger

»Sangen handler om fællesskabet i fodboldøjne. Et rigtigt fællesskab går jo ud på at hjælpe og støtte hinanden - også når det ikke går så godt,« siger Thomas Helmig.

Der er ansøgningsfrist i august måned for stipendier til fritidsaktiviteter af Fodboldfonden.