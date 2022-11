Lyt til artiklen

Det er på alle måder en anderledes VM-slutrunde, der for tiden løber af stablen i Qatar.

Eksempelvis afvikles den om vinteren i temperaturer, der – når solen står højest på himlen – er oppe og kysse 40 grader-mærket.

Men de danske spillere er ikke påvirket af den stikkende sol.

»Vi har flyttet træningerne på grund af varmen. Vi træner senere nu, så varmen har faktisk ikke været et problem,« fortalte Christian Eriksen på fredagens internationale pressemøde forud for lørdagens skæbnekamp mod Frankrig.

Da Danmark tirsdag mødte Tunesien, foregik det om eftermiddagen i den stegende Doha-sol. Men heller ikke her var varmen en faktor for den danske Manchester United-stjerne.

»Under kampen følte vi ikke, at det var så varmt – på grund af al den aircondition på stadion. Hvilket i sig selv lyder under skørt – at spille fodbold med aircondition tændt,« lød det fra Eriksen.

»Det føltes mere som om, at det var en fugtig ilt. Når man lavede en sprint, tog det længere tid at få vejret end normalt. Men sådan er det at spille hernede.«

Når Danmark lørdag møder Frankrig foregår det klokken 19.00 Qatar-tid (klokken 17.00 dansk tid) – og her er solen gået ned i ørkenstaten. Så qatarerne skruer forhåbentligt lidt ned for kuldeblæserne.