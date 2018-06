'Jeg savner Bendtner!'

1-1 var hvad det kunne blive til mellem Danmark og Australien torsdag ved VM i Rusland. Og det ikke lige frem en indsats, der fik de medrejsende danske fans til at juble. Frustrationen efter kampen uden for stadion var nemlig til at tage og føle på.

'Nu må I kraftedeme tage jer sammen!' lød det blandt andet fra én af de danske fans, der på ingen måde var tilfreds med den danske indsats. Andre var mere optimistisk stemte, der på trods af skuffelsen er sikre på, at det nok skal gå Danmarks vej i sidste ende.

Hør alle de danske fan-reaktioner efter kampen øverst i artiklen.