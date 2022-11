Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Efter det utroligt skuffende danske nederlag til Australien og det medfølgende VM-exit var der masser af spørgsmål, der trængte sig på.

Men den danske befolkning og de danske journalister i Qatar må spejde langt efter svar.

For i den efterfølgende Mixed Zone, hvor efter-kamp-interviews'ne foregår, var det først stakkels Alexander Bah – med fem landskampe på cv'et – der blev sendt ud for at forklare fiaskoen for den store flok af ventende journalister.

Derefter kom Andreas Cornelius, Andreas Christensen og Jesper Lindstrøm også forbi til den trælse opgave. Og til sidst kom anfører Simon Kjær ud og tog de kritiske spørgsmål med fremskudt bryst.

Foto: Abir Sultan Vis mere Foto: Abir Sultan

Men de tre største stjerner: Christian Eriksen, Pierre-Emile Højbjerg og Kasper Schmeichel tog bagdøren. De to sidstnævnte har gjort dette efter samtlige danske VM-kampe.

Landstræner Kasper Hjulmand tog det officielle podiepressemøde – men kom heller ikke forbi Mixed Zone.

Samtlige australske spillere kom ud.

DBU holder torsdag formiddag et afsluttende pressemøde, hvor Kasper Hjulmand og Peter Møller deltager.