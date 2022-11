Lyt til artiklen

I lufthavnen i Qatars hovedstad Doha står migrantarbejdere klar med en kurv med sim-kort, de udleverer helt gratis til udlændinge, der kommer for at se VM.

Fodboldfan Kenn Rønning fik et sådan sim-kort, da han søndag ankom i lufthavnen.

»Der blev uddelt gratis sim-kort fra migrantarbejdere fra forskellige lande. Det virker i tre dage med taletid lokalt i Qatar,« siger Kenn Rønning, der er rejst til Qatar for at se alle Danmarks tre gruppekampe.

Men det er ikke en god idé at bruge sim-kortet, advarer eksperter.

Her ses Kenn Rønning på Education City Stadium i Doha lige inden starten på Danmark-Tunesien. Han står med sin mobilteelfon med sim-kort fra Qatar. Foto: Privat Vis mere Her ses Kenn Rønning på Education City Stadium i Doha lige inden starten på Danmark-Tunesien. Han står med sin mobilteelfon med sim-kort fra Qatar. Foto: Privat

It-eksperten Peter Kruse fra sikkerhedsvirksomheden CSIS oplyser, at et sim-kort i den grad gør det muligt at overvåge brugeren af sim-kortet.

»Det overrasker mig noget. Det er første gang, jeg hører, at der på den måde udleveres sim-kort til de indrejsende,« siger Peter Kruse.

Han forklarer, at sim-kortet giver mulighed for overvågning af både ens placering, og hvem man ringer til.

»Hvis du giver et sim-kort til en person, så har du fuld sporing. Der er fuld tracking, når du putter sim-kort ind i din telefon, så de ved til enhver tid, hvor du befinder dig henne, og de kan til enhver tid se, hvem du ringer til,« siger han.

Peter Kruse mener, at Kenn Rønning og andre fodboldfans virkelig skal tænke sig om, inden de bruger sim-kortet.

»Hvis man ikke gebærder sig klogt, så vil det kunne ses af myndighederne. Og hvis sim-kortet leveres tilbage, så vil ens kontaktoplysninger kunne ses,« siger it-eksperten.

Det samme oplyser it-eksperten Jesper Helbrandt fra firmaet Cyber Risk.

»Jeg ville være bekymret ved at bruge et sim-kort, der er blevet udleveret,« siger han.

Formand for interesseorganisationen Danske Fodboldfans (DFF), Christian Kokholm Rothmann, bakker op om it-eksperternes bekymringer.

»Vi lever i en tid hvor nærmest hele vores privatliv er bundet op på vores mobiltelefoner. Med det i mente skal vi alle være yderst opmærksom på, hvem og hvad vi lukker ind i vores mobiltelefoner og derfor liv,« siger han og tilføjer:

»Den samme huskeregel gælder derfor også i dette tilfælde; der er intet her i livet der er gratis – heller ikke data i Qatar.«

Kenn Rønning har dog ikke tænkt sig at aflevere sim-kortet tilbage.

»Migrantarbejderen sagde ikke noget om, at der var muligheder for overvågning. Jeg sørger selvfølgelig for at tænke mig om, men jeg vil ikke lade være med at bruge sim-kortet. Det er rigtig dyrt at ringe med mit normale sim-kort fra Danmark i Qatar, så jeg vil fortsætte med at bruge det,« siger han.

