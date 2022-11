Lyt til artiklen

Det blev en mørk sidste novemberdag, da det danske herrelandshold i fodbold måtte sige farvel og tak til dette års VM i Qatar.

På landsholdets sociale medier, Instagram og Facebook, er det heller ikke ligefrem kærlighed, der strømmer til de danske spillere.

Det viser et hurtig kig gennem de seneste to opslags kommentarspor, hvor der samlet er over 3.000 kommentarer fra danskerne.

Her er størstedelen af beskederne nemlig fra vrede og skuffede danske fans, der havde håbet på mere.

'Modigt at boykotte slutrunden ved ikke at deltage i de tre første kampe,' skriver en.

'Pinlig, pinlig, pinlig indsats det kan I fandeme ikke være trøjen bekendt,' skriver en anden.

'Tillykke. I har skuffet en hel nation,' skriver en tredje.

'Tak for at give mig min nye tinder pick up-line: 'holder længere end Danmark til VM',' lyder det fra en fjerde.

'Bedre spil i serie 4 bold. Pinligt!'

'Pinligt! I sku nok bare være blevet hjemme. Det havde I vundet mere respekt på!'

Flere af kommentarerne viser også, at der allerede nu er begyndt at blive tilknyttet hashtagget 'Hjulmandraus'.

B.T.s sportskommentator Lasse Vøge mener, ligesom de mange fans, at det danske landshold aldrig har leveret en større slutrundeskuffelse.

»Jamen, så blev vi vidner til den største slutrundeskuffelse i dansk landsholdshistorie. Ja, vi er før røget hjem med tre nederlag – ved EM i 1988 og EM i 2000 – og ja, VM i 2010 var da også ren ynk,« siger Lasse Vøge i sin dom.

Danmark tabte til Australien med 1-0, og har i hele slutrunden kun formået at score ét enkelt mål.

