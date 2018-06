Der bliver lavet babyer på det danske landshold. Først var det Christian Eriksen og kæresten Sabrina Kvist. Tirsdag var det så Jonas Knudsen, der sammen med kæresten Trine Bruun Jensen fik en datter. Og det gjorde venstrebacken en anelse konfus.

»Det er skønt at blive forælder, og det vigtigste er, at de har det godt. Da han fik det at vide, var han selvfølgelig lidt rundt på gulvet, og det er logisk. Men han er en god, sød dreng, der er i balance. Det er fint,« siger assistenttræner Jon Dahl Tomasson.

Mens Christian Eriksens nye søn var en sag for det meste af fodbold-Danmark, fordi det potentielt kunne få indvirkning på VM, har Jonas Knudsen og kæresten fået lov at få fødslen lidt mere i fred.

Christian Eriksen var eftertragtet efter det danske fodboldlandsholds træning i Anapa i Rusland tirsdag. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Christian Eriksen var eftertragtet efter det danske fodboldlandsholds træning i Anapa i Rusland tirsdag. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Christian Eriksen, Henrik Dalsgaard, Andreas Cornelius og Lasse Schöne under landsholdstræning i Anapa. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Christian Eriksen, Henrik Dalsgaard, Andreas Cornelius og Lasse Schöne under landsholdstræning i Anapa. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Der er dog ikke flere babyer på vej - og det glæder assistenttræneren, for det er ikke verdens bedste timing for landsholdet.

»Der er babyboom. Vi skal jo ikke sige til dem, at de må time det bedre, når vi har slutrunde. Det skal vi nok lade være at sige, men det kunne være dejligt. Først og fremmest har moderen det godt, og pigen har det godt. Det er fantastisk at blive forælder. Jeg har selv to dejlige drenge. Men timingen er ikke altid den bedste. Sådan er det,« siger Jon Dahl Tomasson.

Fakta Truppen til VM i Rusland MÅLMÆND

Kasper Schmeichel, Frederik Rønnow og Jonas Lössl



FORSVAR

Andreas Christensen, Henrik Dalsgaard, Jannik Vestergaard, Jens Stryger Larsen, Jonas Knudsen, Mathias 'Zanka' Jørgensen og Simon Kjær MIDTBANE

Christian Eriksen, Lasse Schöne, Lukas Lerager, Michael Krohn-Dehli, Thomas Delaney og William Kvist ANGREB

Andreas Cornelius, Kasper Dolberg, Martin Braithwaite, Nicolai Jørgensen, Pione Sisto, Viktor Fischer og Yussuf Poulsen

I VM-truppen tager de fødslerne med ophøjet ro, hvis man ser bort fra Jonas Knudsens naturlige reaktion efter datterens fødsel. Holdkammeraten Viktor Fischer glæder sig over de to nye babyer. Og han regner heller ikke med flere VM-babyer.

»Det bliver ikke mig og min kæreste. Så holder hun det i hvert fald hemmeligt. Nej, jeg tror ikke, der er flere nu. Jonas og Christian, ja. Det er godt nok. Det er sunde børn, og det er det vigtigste. Det er VM-børn,« siger Viktor Fischer.

Og lørdag går det altså løs for VM-fædrene, når Danmark møder Peru i den første gruppekamp.