Det danske landshold har fået hård kritik efter de to første VM-kampe.

De fire point er heldige, der bliver sparket for mange lange bolde og individualisterne fungerer slet ikke, lyder nogle af kritikpunkterne. Men hvorfor står det sådan til? B.T. har forsøgt at finde svarene.

Danmark spiller for lange bolde

Det mener TV3 Sport-ekspert Per Frimann:

»Jeg synes, at vi skal spille mere. Specielt mod en modstander som Australien skal vi spille og have bolden meget mere. Det formår vi ikke at gøre i så lang tid ad gangen, og det er ærgerligt. Ja, vi har haft succes med at strække spillet med lange afleveringer, men hvis man kommer til at gøre det for ensidigt, så bliver der sgu lidt for langt mellem vores spillere, og vi får ikke samlet andenbolden op. Vi burde spille 70 procent af tiden med bolden og flytte den rundt og så 30 procent, hvor vi strækker spillet med lange bolde,« siger Frimann.

… og det gør ikke Eriksen bedre

»Eriksen forsvinder i løbet af kampen, og jeg synes måske nogle gange, at der har været lidt for meget fokus på, at hvis vi spiller på det fysiske, og bolden bliver smidt hurtigere langt og stejlt, som de siger, så er det godt for Eriksens spil. Jeg tror, at vi kan få Eriksen sat meget bedre op, hvis vi bruger flere kræfter på at have bolden mere. Men igen, hvis du ikke får bredde på og bliver læst i venstre side hver gang af en kant og en back, der hele tiden vil have den hen til højrebenet, så gør du selv banen mindre at spille på, fordi du ikke truer på ydersiden. Og så bliver det jo sværere at spille possession-bold,« siger Per Frimann.

Christian Eriksen ærgrer sig i 1-1-kampen mod Australien. Foto: PILAR OLIVARES Vis mere Christian Eriksen ærgrer sig i 1-1-kampen mod Australien. Foto: PILAR OLIVARES

Danmarks offensiv finder ikke hinanden

»Hvis man kigger på de tre forreste, så spiller de som tre seperate satelliter. De finder ikke ind i et samarbejde, hverken med hinanden eller midtbanen. Nicolai Jørgensen har travlt med at jagte lange bolde, Yussuf Poulsen har travlt med at forsøge at vinde hovedstødsdueller på kanten - og Pione Sisto vil ind og have bolden i midten. Men i stedet for at skabe den sammenhæng, som Hareide måske havde troet og håbet, så gør det lige det stik modsatte,« siger B.T.s fodboldkommentator, Søren Hanghøj Kristensen.

Landstræner Åge Hareide under kampen mellem Danmark-Australien på Samara Arena i Rusland. Foto: Liselotte Sabroe, Ritzau Scanpix Vis mere Landstræner Åge Hareide under kampen mellem Danmark-Australien på Samara Arena i Rusland. Foto: Liselotte Sabroe, Ritzau Scanpix

Danmark mangler et koncept

»Åge Hareide har et koncept, hvor spillerne blandt andet skal optræde i sammenhængende firkanter op gennem banens centrale akse. Her er de to backs 'ekstra-materiale', mens midterforsvarerne, de centrale midtbanespillere og angriberne udgør skelettet. Men lige nu kan det være svært at få øje på det koncept. Og et koncept i det hele taget. Hareide har siden tiltrædelsen bladret lidt rundt i taktikbogen for at finde de danske idéer. Men lige nu er det svært at se præcis, hvad det er, han og holdet vil. Hvad er Danmarks kendetegn ud over at forsøge at sætte Christian Eriksen i scene? Det kan jeg godt blive lidt i tvivl om efter de her to VM-kampe ,« siger Søren Hanghøj Kristensen.

Riza Durmisi, som ikke er med i den danske VM-trup. Foto: Liselotte Sabroe, Ritzau Scanpix Vis mere Riza Durmisi, som ikke er med i den danske VM-trup. Foto: Liselotte Sabroe, Ritzau Scanpix

Danmark savner en venstrebenet back

»Man kan jo godt se, at vi har to spillere, som dybest set helst vil ind i banen med deres højreben ovre i venstre side. Og så ligemeget hvad man siger - de er dygtige - men det betyder bare, at man lukker nogle vinkler ned i sit eget spil. Hvis man ikke går på ydersiden og ikke truer på den måde, så skaber man heller ikke plads på indersiden af back og kant. Og så er det, at både tempoet og overraskelsesmomentet tages ud af spillet. Jeg savner virkelig den venstrebenede venstreback. Jeg ved, at folk siger Jonas Knudsen, og det er fint, men jeg savner måske allermest Riza Durmisi i alt det her,« siger Per Frimann.