Danmark går efter at vinde VM.

Ja, du læste det rigtigt. Det danske landshold. VM. Og den store guldpokal. Der er masser af selvtillid i Danmarks lejr efter 0-0 mod Frankrig og avancement til ottendedelsfinalen mod Kroatien.

»Kasper (Schmeichel, red.) sagde det rigtig fint. Vi går ind til det her for at vinde, og det skal man. Man skal have en tro på, at det her kan blive noget rigtig vildt både for os og for Danmark. Sådan går vi ind til hver eneste kamp,« siger Mathias Zanka Jørgensen dagen derpå i Anapa.

Kasper Schmeichel startede dillen med de store drømme, da han allerede inden VM sagde ordene. Og nu er det altså Huddersfield-forsvareren, der følger trop med en enorm selvtillid. Mathias 'Zanka' Jørgensen sender ikke ordene af sted uden at tro på dem. Og han ved også godt, at det vil kræve noget ekstraordinært. Men det finder han i historien - og endda den ret så nære historie.

»Det handler om, at man går ind til en turnering for at vinde den - ikke bare for at være med.«

»Der er uden tvivl bedre hold end os, men der var også bedre hold end Leicester, da de vandt Premier League. Der er også bedre hold end Huddersfield, der skulle være blevet i Premier League. Men det blev ikke sådan,« siger Mathias Zanka Jørgensen.

Danmark sørgede med det ene point i søvnpillen af en kamp mod Frankrig for at sikre pladsen i ottendedelsfinalen. Den ottendedelsfinale, som de fleste havde haft en forventning om, at Danmark ville nå. Det var uden sprudlende spil, men nu kan det måske løsne lidt op.

»Jeg tror, at de fleste af os inderst inde har tænkt, at vi skal gå videre. Det betyder også, at vi gerne vil videre fra den næste runde, men der er ikke nogen tvivl om, at alle forventede af os - og det gjorde vi også selv - at vi gik videre fra gruppen. Derfra er alt en bonus,« siger 'Zanka', der også ser en lille fordel i, at Danmark nu fjerner sig fra favoritrollen og går over i en underdog-rolle.

»Jeg tror, det passer os rigtig fint at være i den her situation, hvor vi er nummer to, der skal op imod en etter. Vi vil kunne vise vores styrker på en anden måde, end vi hidtil har gjort.«

