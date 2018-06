Forleden kunne B.T. fortælle, hvordan den danske VM-trup gik sammen om et leje et privatfly til holdkammeraten Jonas Knudsen.

Ipswich-spillerens kæreste, Trine Bruun, gik i fødsel tirsdag, mens hendes udkårne var flere tusinde kilometer væk - i den danske VM-lejr i Anapa.

Knudsens holdkammerater på VM-holdet gik derfor sammen om at leje et privatfly til backen, så han kunne komme hjem og møde sin datter for første gang. En datter, der blev født nogle uger før beregnet.

After his wife gave birth to their baby prematurely, the Denmark squad chipped in to afford Jonas Knudsen a private jet home to see his newborn daughter after their game with Peru on Saturday pic.twitter.com/aaZgG6KaNu — UNILAD Football (@UNILADFooty) June 20, 2018

Nu er historien om de gavmilde danske landsholdsspillere eksploderet. Historien har ramt medier over hele verden, og på onsdagens pressemøde før kampen mod Australien kunne en journalist fra det brasilianske medie Globo Esporte berette, hvordan nyheden om Jonas Knudsens nyfødte datter er 'talk of town' i hele det fodboldgale sydamerikanske land.

NOTICIAS: Los jugadores de Dinamarca alquilaron un avión privado, para que su compañero Jonas Knudsen pueda viajar a conocer a su hija recién nacida. Lo decidieron junto con el DT, luego del triunfo ante Perú. @680radioatalayapic.twitter.com/0wBmH3y29P — Radio Atalaya 680 AM (@680radioatalaya) June 20, 2018

Journalisten spurgte derfor ind til historien og både Kasper Schmeichel og Yussuf Poulsen fik endnu engang muligheden for at fortælle om tankerne bag gaven til Jonas Knudsen.

»Vi er fodboldspillere, men vi er også mennesker. Jeg er selv far, og jeg næsten ikke forestille mig, hvor svært det var for Jonas at få beskeden uden at være i stand til at være der. Så der var ingen tvivl om, at vi som hold skulle og ville hjælpe ham. Vi har mange fædre i truppen, og nogle gange skal man se ud over fodbolden og se på det menneskelige. Vi ville have gjort hvad som helst, for at han kunne komme hjem til sit nyfødte barn,« sagde Schmeichel, der fik opbakning fra Yussuf Poulsen

Rührende Geste: Damit er seine Tochter sehen kann: Dänen chartern Privatjet für Teamkollegen Der dänische Verteidiger Jonas Knudsen ist Vater geworden. Damit er nicht bis nach der WM warten musste, um seine neugeborene Tochter zu sehen, charterten ihm ... https://t.co/0EbzzyFcLW — stern (@sternde) June 19, 2018

»Selvfølgelig skulle han hjem og se sin nyfødte datter, og alle i truppen ville hjælpe, så det kunne ske,« fastslog helten fra Danmarks første kamp i lørdags mod Peru.

El danés Jonas Knudsen fue papá en pleno mundial y sus compañeros lo sorprendieron con un conmovedor gesto https://t.co/Lj467rMXo2 #Rusia2018 — eltrece (@eltreceoficial) June 19, 2018

Jonas Knudsen rejste direkte hjem med sit privatfly efter sejren over Peru. Han var tilbage i VM-lejren i Anapa igen mandag eftermiddag. Efter knap halvandet døgn i selskab med sin nyfødte datter. ¨¨