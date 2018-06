Mange danskere stod skuffet tilbage torsdag, da en forventet sejr mod Australien endte med et uafgjort 1-1 resultat, og også den danske skuespiller Mikkel Boe Følsgaard var tilsyneladende så skuffet, at han har set sig nødsaget til at give landstræner Åge Hareide.

»Jeg synes du er fed, rigtig fed - men der er noget galt. Jeg forstår ikke mentaliteten på vores hold? Så jeg vil bede dig om noget: BANK nu for helvede ind i hovedet på vores spillere at de skal slås, kæmpe og dø med den rød/hvide trøje på!!« lyder det fra skuespilleren i sit opslag.

Skuespiller Mikkel Boe Følsgaard vil gerne have, at landsholdet strammer sig an. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen Vis mere Skuespiller Mikkel Boe Følsgaard vil gerne have, at landsholdet strammer sig an. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

Mikkel Boe Følsgaard, der i øjeblikket er aktuel i Netflix-serien 'The Rain', opfordrer samtidig landstræneren til at glemme dårlige undskyldninger og i stedet sætte en fodboldsang på anlægget og give den gas.

»Ikke mere taktik. Ikke flere aftaler. Ikke flere undskyldninger om “VAR”, trætte kroppe - eller hvad ved jeg - og ikke mere fjol på de sociale medier! Nu skal der fandme smadres igennem. Sæt “Recepten” på, vis dem dokumentaren “Og det var Danmark” - eller se den fremragende film “Sommeren 92” og indgyd noget gejst og ære i alle mand! Så ville selv jeg kunne vinde VM,« skriver Mikkel Boe Følsgaard, der passende nok selv spillede rollen som Kim Vilfort i filmen 'Sommeren 92'.

Kære Åge. Jeg har brug for at skrive til dig. Jeg regner med at du følger mig her på insta og eftersom jeg har forlagt dit nummer, skriver jeg her. Jeg synes du er fed, rigtig fed - men der er noget galt. Jeg forstår ikke mentaliteten på vores hold? Så jeg vil bede dig om noget: BANK nu for helvede ind i hovedet på vores spillere at de skal slås, kæmpe og dø med den rød/hvide trøje på!! Ikke mere taktik. Ikke flere aftaler. Ikke flere undskyldninger om “VAR”, trætte kroppe - eller hvad ved jeg - og ikke mere fjol på de sociale medier! Nu skal der fandme smadres igennem. Sæt “Recepten” på, vis dem dokumentaren “Og det var Danmark” - eller se den fremragende film “Sommeren 92” og indgyd noget gejst og ære i alle mand! Så ville selv jeg kunne vinde VM. Og apropos: Jeg gider heller ikke høre på at det er “godkendt” hvis vi går videre fra gruppen. Bullshit! Vi skal da vinde hele lortet! Kig på Island og find jeres indre kriger frem og så sætter vi de frøgnaskere på plads på tirsdag! KOM NU FOR HELVEDE! Et opslag delt af Mikkel Boe Følsgaard (@mikkelboefolsgaard) den 21. Jun, 2018 kl. 11.23 PDT

Den 34-årige skuespiller gør det slutteligt klart, at det danske landshold ikke skal nøjed med at være tilfredse med en plads i ottendedelsfinalerne.

»Jeg gider heller ikke høre på at det er “godkendt” hvis vi går videre fra gruppen. Bullshit! Vi skal da vinde hele lortet! Kig på Island og find jeres indre kriger frem og så sætter vi de frøgnaskere på plads på tirsdag! KOM NU FOR HELVEDE!« skriver skuespilleren.

Især Pione Sisto er blevet kritiseret for sin indsats mod det australske landshold. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Især Pione Sisto er blevet kritiseret for sin indsats mod det australske landshold. Foto: Liselotte Sabroe

BT har været i kontakt med Mikkel Boe Følsgaard, der oplyser, at han ikke har yderligere kommentarer til sit opslag.