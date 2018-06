Martin Braithwaite skal have fundet sig en ny klub.

Han fortsætter ikke i Middlesbrough i hvert fald, og ude i VM-kulissen er der lige nu et spil i gang om den danske angriber, der startede som reserve, men spillede sig ind i startopstillingen mod Frankrig.

Det var en god kamp at starte inde i for den 27-årige angriber. For meget tyder på, at det er i Frankrig, han fortsætter karrieren. Den halvårige lejeaftale med Bordeaux er ophørt, men allerede nu rører franske klubber på sig for at få fat i Braithwaite.

Martin Braithwaite under dagens træning i Anapa. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Martin Braithwaite under dagens træning i Anapa. Foto: Liselotte Sabroe

»For at være ærlig vil jeg hellere snakke om VM, fordi det (fodboldfremtiden, red.) ligger så langt væk, og der er så mange ting, der skal ske her. Det kræver virkelig fuldt fokus, hvis du skal præstere. Det er langt i baggrunden,« siger Martin Braithwaite, som alligevel er klar over, at hans præstationer under VM har indflydelse på, hvor han kan havne efter sommerpausen.

»Mine præstationer betyder en masse. Du er på den største scene i den største turnering, og du spiller mod nogle af de bedste spillere i verden. Hvis du kan vise, at du har samme niveau som dem, viser du også, at du kan spille på samme hold som dem. Sådan er det.«

Martin Braithwaite i nærkamp med Frankrigs Benjamin Mendy. Foto: JEWEL SAMAD Vis mere Martin Braithwaite i nærkamp med Frankrigs Benjamin Mendy. Foto: JEWEL SAMAD

Var det også vigtigt lige præcis mod Frankrig at spille godt?

»Man skal være tændt mod alle hold. Så jeg har ikke tænkt over, om det var Frankrig, eller hvem det var. Men når man spiller mod et godt hold som Frankrig, handler det om, at man er skarp på dagen. Men du skal være vågen ved hver kamp til VM,« siger Martin Braithwaite.

Martin Braithwaites er hot i Frankrig. Han sluttede sin tid i Toulouse som anfører, og da han blev lejet ud fra Middlesbrough til Bordeaux, fik han også hul på målbylden i sine sidste kampe. Med en fransk kone oven i hatten er der ingen tvivl om, at Frankrig er den mest oplagte destination for den danske angriber.

Men først efter VM.