Yussuf Poulsen var bestemt ikke tilfreds med, der blev dømt straffespark mod ham.

Det fortæller han til TV 2 Sport, efter det danske landshold spillede 1-1 mod Australien.

Yussuf Poulsen har ikke set situationen igen, men han erkender, at bolden rammer hans hånd, og at straffesparket dermed kan dømmes - hvilket det blev ved hjælp af VAR.

I den store helhed synes han dog ikke, den burde dømmes.

Kasper Schmeichel måtte desværre - set med danske brille - hente bolden i eget net. Foto: DAVID GRAY

For Yussuf Poulsen mener, at der blev begået en forseelse inden situationen, der førte til straffesparket.

»Det er pisseirriterende, for jeg troede, VAR skulle gøre fodbold mere retfærdigt, og når man ikke går ti sekunder tilbage og ser det kæmpe frispark, der bliver begået oppe i banen, så gør det det ikke mere retfærdigt,« siger Yussuf Poulsen til TV 2 Sport.

Han lægger ikke skjul på, det ærgrer ham, at Australien blev lukket ind i kampen. En dansk sejr havde set rigtig godt ud, for det havde givet seks point til Åge Hareides tropper.

Hvis Frankrig så samtidig slog Peru, ville de sammen med Danmark have seks point, og dermed ville Peru og Australien være ude.

Yussuf Poulsen blev i anden halvleg skiftet ud. Foto: DAVID GRAY

Danmark møder netop Frankrig tirsdag i det, der nu kan ende i et sandt gyseropgør.

En kamp, som Yussuf Poulsen må se fra tribunen, da han i forbindelse med straffesparket modtog et karantænegivende gult kort.

»Jeg synes, det er meget hårdt, at der dømmes gult i den situation. Det er sådan fodbold er, og så må jeg sørge for at støtte de andre til at få nok point til at gå videre,« siger Yussuf Poulsen til TV 2 Sport.

