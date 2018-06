Kroatien bliver Danmarks næste modstander ved VMs ottendedelsfinaler. Det står klart, efter Luka Modric og kompagni få timer efter Danmarks avancement fra sin gruppe vandt 2-1 over Island og også sikrede en videre billet ved VM.

Kroatien er klar til Danmark efter lutter sejre i gruppe D, og deres flotte VM-færd vækker stor respekt hos Danmark.

»Det hold er meget godt. Rigtig godt. Et virkelig godt hold. Gode spillere. Jeg tror, Kroatien kan overraske mange. Jeg har set dem spille under turneringen, og de ser stærke ud,« siger landstræner Åge Hareide.

Samme indtryk har en af hans angribere Nicolai Jørgensen:

»Det er en svær modstander. Det har nærmest været det bedste hold ved VM indtil videre, så derfor bliver det en kamp med en masse udfordringer for os, med det er også en kamp, vi godt kan vinde,« siger Nicolai Jørgensen, hvis holdkammerat Christian Eriksen glæder sig til mødet.

Nicolai Jørgensen kom ikke på banen mod Frankrig, men de danske drenge klarede sig alligevel videre. Nu venter Kroatien. Foto: Liselotte Sabroe

»Det bliver en fed kamp. Det er noget, vi kan se frem til. Det er en win-win fra nu af. Vi ville gerne videre fra puljen. Det var det første, vi skulle, og det er vi kommet nu, så nu handler det om at kunne præstere i en knockout-kamp, som bliver fed at spille,« lyder det fra Christian Eriksen.

Den danske stjerne er opmærksom på, at der ikke er plads til fejltagelser fra nu af.

Christian Eriksen og resten af det danske landshold kunne ikke slå Frankrig, og derfor venter Kroatien i næste kamp. Foto: Liselotte Sabroe

»Nu starter knockout-kampene, det er rigtigt. Nu er der meget mere på spil end i gruppen, hvor du ligesom kan nå at redde dig selv, hvis du taber en kamp. Det kan du ikke nu,« forklarer Christian Eriksen efter målsætningen om at komme videre fra gruppespillet er nået for Danmark.

Om det så betyder, at det danske landshold nu kan spille frit og uden et stort forventningspres, er noget andet.

»Jeg ved ikke, om der er mindre pres på nu. Der er jo altid pres på, men det er da en anderledes fornemmelse, når vi går ind til kampen, end det har været i gruppen.«