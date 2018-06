Hvilken vej vil du helst?

Den med Uruguay, Portugal, Frankrig, Argentina, Brasilien, Mexico, Belgien og Japan? Eller den med Spanien, Rusland, Kroatien, Sverige, Schweiz, Colombia og England? Ja, du vælger den samme som Danmark.

Danmarks vej til VM-finalen blev nemlig markant nemmere af at tage andenpladsen i Gruppe C i stedet for førstepladsen. Og ja, det er stadig Danmark, og det er stadig langt større nationer, der venter på vejen. Men der er ingen tvivl om, at Danmark har fået den gode halvdel af VM-træet.

»Jeg har ikke lagt så meget mærke til det. Men det hele står noget mere tydeligt nu, hvor vi står i ottendedelsfinalerne. Vi kan møde Spanien eller Rusland i næste kamp, men jeg tror, vi holder fokus på det, vi skal gøre på søndag først – og så tager vi det, der kommer. Vi har en hel uge i Sochi, og det kan blive en rigtig god uge for os, hvis vi spiller os videre,« siger Åge Hareide.

Landstræner Åge Hareide under dagens træning i Anapa. Foto: Liselotte Sabroe, Scanpix Ritzau Vis mere Landstræner Åge Hareide under dagens træning i Anapa. Foto: Liselotte Sabroe, Scanpix Ritzau

Med en uge i Sochi taler Åge Hareide om, hvad der potentielt kan ske. For en sejr over Kroatien giver en VM-uge mere. Kvartfinalen spilles i Sochi, der ligger 330 km sydøst for Anapa. Så det er ikke kun for at besøge kurbyen, at Åge Hareide har indstillet gps’en på den ny.

»Vi SKAL til Sochi. Det har jeg sagt til spillerne. De må for fanden ikke slippe det her. Nu står vi en ottendedelsfinale mod en europæisk modstander, som vi kan komme på talefod med. Det er vanskeligt de næste fire år. Her får vi Kroatien, som er et godt hold. Men også et hold, vi kan slå,« siger Åge Hareide.

Samling med landstræner Åge Hareide under dagens træning i Anapa. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Samling med landstræner Åge Hareide under dagens træning i Anapa. Foto: Liselotte Sabroe

Landstrænerens selvtillid passer fint ind i den generelle danske stemning. Der er tro på, at Danmark kan slå Kroatien ud. Glemt er det forkrampede spil i gruppen - og Kroatiens modsat mere sprudlende spil.

»Det er ligemeget, hvordan du har præsteret i gruppen. Det er det bedste hold på dagen, der vinder,« siger Martin Braithwaite og er sikker på, hvilke sko han helst vil have på søndag.

»Jeg vil hellere være i vores situation end i Kroatiens, som har præsteret virkelig godt. For de får sig nogle problemer, når de pludselig får noget modgang. Det bliver ikke sjovt,« siger angriberen.

Landstræner Åge Hareide og Christian Eriksen under dagens træning i Anapa. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Landstræner Åge Hareide og Christian Eriksen under dagens træning i Anapa. Foto: Liselotte Sabroe

Modgangen skal Danmark sørge for. Det skal de med endnu en resultatorienteret præstation. Men også med en præstation, som, både spillere og trænere lover, vil blive anderledes frigjort. Mere fremad. Mere dominerende. Det er i hvert fald håbet. Og så i en rolle, der passer danskerne godt.

»Det er på mange måder lettere at være en slags underdog. Men som træner vi man gerne vinde, for det er fortsættelsen, vi jagter. Det er at få en uge mere i Rusland. Der er jo fantastisk fint her,« siger Åge Hareide.

Billetten mod sydøst ligger i Nizhny Novgorod. Det danske landshold rejser fredag til byen, hvor der dagen efter vil være pressemøde og træning. Og søndag gælder det så. Kroatien. Ottendedelsfinale. VM. Og der er én ting, de fleste taler om i VM-lejren - 1998. Den fantastiske kamp mod Nigeria. Det er det, Danmark skal ramme.