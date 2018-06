Alt er aflyst.

Sådan lyder meldingen fra DBU. Lørdag var der ellers både planlagt træning og endnu et af de små pressemøder med mulighed for at tale med spillere og en træner i VM-lejren i Anapa. Men det bliver ikke til noget.

I videoen herover kan du se danske fans i Tivoli under 1-1-kampen mod Australien.

»Trænerteamet har haft behov for at bryde rytmen og lave noget helt andet for en stund,« skriver DBU i en mail til VM-pressen.

Thomas Delaney, Andreas Christensen, Yussuf Yurary Poulsen, Simon Kjær og Christian Eriksen under træning i Anapa. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Thomas Delaney, Andreas Christensen, Yussuf Yurary Poulsen, Simon Kjær og Christian Eriksen under træning i Anapa. Foto: Liselotte Sabroe

Dermed blev det ikke ved overvejelserne, da landstræner Åge Hareide fredag fortalte, at han overvejede at give spillerne en fridag efter de to første gruppekampe ved VM. Han ønskede at gøre spillerne helt klar til den sidste og afgørende gruppekamp mod Frankrig, og det skal altså ske med en fridag og tankerne et helt andet sted end på fodboldbanen.

»Vi kommer sandsynligvis til at trappe mere ned til træningerne frem mod Frankrig-kampen, og det kan være, at spillerne får fri fra træning lørdag for at hvile og lave lidt alternativ træning,« sagde Åge Hareide fredag.

Og sent samme aften kom meldingen altså. At lørdag blev konverteret til en hviledag. Hvad den skal bruges på, er ikke blevet oplyst.