Skulle Danmark spille sig i en VM-semifinale, kan det ende i et kæmpe kaos.

Hvis Sverige – som er en af de to værtsnationer ved slutrunden – kommer i semifinalen, vil det svenske landshold spille kampen i Stockholm.

Men hvis Sverige forlader VM efter kvartfinalen, kan det blive noget rigtig rod, da ingen ifølge Aftonbladet kan svare på, hvilken semifinale, der så skal spilles i svenske Stockholm, og hvilken der spilles i den polske by Gdansk.

En officiel logistisk plan kommer først sent onsdag aften efter kvartfinalen, og det betyder, at Norge, Frankrig, Tyskland og Spanien, der alle har spillet hele VM-slutrunden i Polen – og skal spille kvartfinale i Gdansk – ikke ved, om de skal til Sverige eller blive i Polen for at spille semifinale to dage senere.

Mon ikke Mikkel Hansen og co. er pænt trætte af IHFs logistiske plan - eller mangel på samme? Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mon ikke Mikkel Hansen og co. er pænt trætte af IHFs logistiske plan - eller mangel på samme? Foto: Liselotte Sabroe

Samme situation gælder for de danske håndboldherrer, som indtil videre har spillet hele slutrunden i Malmø - såfremt de altså kommer videre fra kvartfinalen, der spilles i Stockholm.

Og det er en situation, B.T.s håndboldkommentator Johnny Wojciech Kokborg, bestemt ikke ser på med positive briller.

»Det er så amatøragtigt, som noget kan være. Jeg vil til evig tid forsvare håndboldens ære, men forestil jer et VM i fodbold, hvor Argentina og Lionel Messi ikke aner, om de skal blive i landet eller spille semifinale i en helt anden nation. Det er himmelråbende dumt,« siger han og fortsætter:

»Og jeg ved godt, at nogen vil sige, at vi har vidst det inden VM også – men det gør det ikke mindre latterligt. Og det gør ikke diskussion mindre vigtig. Tag nu jer selv og sporten lidt seriøse, IHF.

Om danskerne nærmer sig det mulige logistiske kaos, bliver vi klogere på i aften, hvor der venter et brag mod Egypten.

