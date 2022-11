Lyt til artiklen

Det er blevet til et point i to kampe, og Danmark har VM-kniven for struben. Men intet er ovre endnu!

Danmark kan nemlig stadig gå videre trods lørdagens nederlag til Frankrig.

Men det kræver indiskutabelt tre point mod Australien på onsdag. Alt andet er ubrugeligt, og så kan Hjulmand og co. i så fald booke deres flybilletter hjem.

Samtidig skal vi også holde et vågent øje med opgøret mellem Frankrig og Tunesien.

Her skal vi heppe på vores franske overmænd. Vinder Tunesien, ender de nemlig på fire point, hvilket Danmark også gør i tilfældet af en sejr over Australien.

Sker det, kommer målscoren i spil.

Her er Danmark lige nu bedst med 1-2, mens Tunesien har 0-1.

Det betyder, at Tunesien ikke må slå Frankrig med mere, end Danmark gør mod Australien.

Frankrig kan dog fjerne al spænding og enten slå eller spille uafgjort med Tunesien, og så er Danmark videre i tilfælde af en sejr over Australien.

Et andet – og langt mere usandsynligt – scenarie er, at Danmarks VM-skæbne kan ende i en vanvittig lodtrækning!

Hold nu tungen lige i munden:

Hvis Danmark vinder 1-0 over Australien, samtidig med at Tunesien slår Frankrig 2-1, vil Danmarks og Tunesiens point og målscore stå lige.

I så fald kommer de to holds gule kort i spil. Lige nu har begge hold modtaget fire – og holder det, samtidig med at ovenstående bliver en realitet, bliver skæbnen ved VM afgjort ved lodtrækning. Altså et kæmpe kaos!

Meeeen: Som sagt kan det hele ordnes med en dansk sejr samtidig med fransk sejr eller remis på onsdag.

Så kan vi cruise videre til ottendedelsfinalen.