Danmark er videre til ottendedelsfinalen!

Det krævede et kryds mod Frankrig, og det var til at se med det samme, at Åge Hareide havde regnet den ud med sine små justeringer. Der var ændret i startopstillingen efter to mindre gode præstationer mod Peru og Australien. Som sagt så gjort, og 0-0 var i hus for det danske landshold, der nu skal en tur til Nizhny Novgorod og spille den 1. juli. Det bliver et brag, for Danmark er altså klar til knockoutfasen.

I videoen herover kan du se B.T.'s møde med landsholdskæresterne Theresa Kofoed Jørgensen og Maria Duus.

Her er, hvad vi lærte af kampen mod Frankrig:

1. Hareide har norske nosser

Den afgørende kamp ved VM. Mod Frankrig. I den sidste gruppekamp. Og Danmark var tvunget til at få mindst uafgjort. Det var så der, hvor Hareide rystede posen allermest. Andreas Cornelius var en fremragende beslutning. Martin Braithwaite var en rigtig god beslutning. Og Andreas Christensen styrede stensikkert sin nye position på den defensive midtbane, mens Mathias 'Zanka' Jørgensen vikariede flot. Det er altså stort mod af den norske boss. Det kan vi rigtig godt lide.

2. Nogle gange keder vi os gerne

Ja, vi har været hårde ved Danmark under VM. Fuldt fortjent i øvrigt, for det har ikke været godt. Spillet har været kedeligt og slet ikke chanceskabende eller bolddominerende. Og vi sætter heller ikke lige Frankrig-kampen i VHS’en en af de kommende dage, men dette var også en kamp mod verdensstjerner til milliarder. Det var en kamp mod et af de hold, som de fleste anser som kandidater til at hente pokalen. Så er det okay, at du spiller kynisk, Åge!

3. Spillerne glemmer ikke længere at sige tak

Moskva var rød. Den har den russiske by vel egentlig været adskillige år. Men denne gang var det danske landsholdstrøjer, der malede byen rød. Overalt var der danskere, som havde tagete turen til den russiske hovedstad. Og mens de danske spillere tidligere har modtaget en del kritik for ikke at takke fansene godt nok efter de første kampe, var det den helt store runde i Moskva. Der blev jublet og klappet og takket til den store VM-guldmedalje.

4. Peru er nu et dejligt land!

Skal vi ikke have sendt en dansk båd til Yavari-floden og sejle lidt op ad åen? Lad os tage nogle kolde pilsnere med og et par hundrede af de højtbelagte. Og så kan vi ellers takke hver og en af peruvianerne langs flodbredden for at være så stolt et folkefærd, at de slog Australien ud. Selvom Danmark faktisk slet ikke fik brug for det. For de klarede det selv. Men det gav da noget ro i maven under kampen. Der skulle aldrig satses.

5. Nu skal Eriksen koldstartes

Okay, det har vi måske ikke lært. Men vi kan konstatere det. Og nu skal det altså ske. For det er altså Christian Eriksen, der er diamanten i den danske kul-maskine. Det var et fremragende mål mod Australien, men spillet halter stadig lidt. Det glemmer vi til næste gang, hvor Eriksen selvfølgelig ekselerer i ottendedelsfinalen. Det er der behov for. Det kan ikke blive ved med at gå med bare hårdt arbejde. Der er brug for offensive lysglimt.