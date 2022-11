Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Danmark har inden VM i Qatar været med til fem VM-slutrunder. Har du styr på dem alle sammen?

Varm op til Danmarks næste kamp med B.T.s VM-quiz, der afslører, om du har fulgt med i historietimerne eller blot er en simpel medgangsfan.

Har du styr på Danmarks VM-historie? Tag quizzen og se om du kan kalde dig ekspert eller historieløs. Vi begynder i 2002. Hvor mange kampe spillede anfører Jan Heintze under VM i Japan og Sydkorea? Hvor mange minutter nåede Morten Wieghorst at være på banen, før han under VM i 1998 fik rødt kort mod Sydafrika? Hvem scorede Danmarks mål mod Peru under VM i 2018? Hvilken landsholdsspiller brokkede sig under VM i 1986 offentligt over, at det var hårdt med to træningspas om dagen, og at han 'indtil videre kun havde fået to øl'? Hvor mange mål scorede Preben Elkjær under VM i 1986? Hvem scorede Danmarks første mål ved VM i 1998? Hvem havde Danmark mødt i kvartfinalen, hvis de havde slået England i 2002? Da Morten Olsen i 2010 udtog sin VM-trup, valgte han to spillere, der netop var rykket ud af Superligaen. Hvem var det? Hvor mange straffespark reddede Kasper Schmeichel mod Kroatien i ottendedelsfinalen i 2018? Og til sidst et spørgsmål til eksperterne: Hvilken landsholdsspiller optrådte i videoen til Nephews VM-sang 'The Danish Way To Rock' for derefter ikke at blive udtaget til VM-truppen i 2010? Du er jo historieløs! Holder du slet ikke med Danmark? Skynd dig at lukke din browser. Dette resultat må du aldrig vise til nogen. Det kan du godt gøre bedre... Vi medgiver, at det ikke er verdens nemmeste test, men er man en ægte roligan, har man flere rigtige svar. En middel præstation Du svarer korrekt cirka halvdelen af gangene. Det er tæt på godkendt, men ikke noget at prale af. Flot! Vi nærmer os topniveauet. Du kunne godt snige dig ind på en højreback på Bezzerwizzer-landsholdet. Du er dansk VM-ekspert! Tillykke! Du har styr på den danske VM-historie. Skynd dig at del resultatet med dine venner.

Herunder kan du høre B.T.s VM-podcast 'VM-Vinduet':