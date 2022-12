Lyt til artiklen

VM er på chokerende vis allerede ovre for Danmarks vedkommende – og derfor er det tid til at gøre status.

B.T.s udsendte til Qatar gør herunder status over indsatsen fra landsholdet, der jo rejser hjem med blot et point og et mål efter tre kampe.

Og vi skal advare sarte sjæle og landsholdsspillere – det er ikke hyggelæsning.

Wow, du kandiderer til All Star-holdet!

– Ingen!!!

Flot turnering

– Ingen!

Du kan godt være din indsats bekendt

'AC' var bundsolid og scorer Danmarks eneste mål ved slutrunden. En stille leder på det hold.



Kan ikke bebrejdes ved nogen af de tre scoringer. Har en superredning mod Tunesien. Men også nogle underlige udspilssvipsere undervejs.



Fik hele kampen mod Frankrig, hvor han gjorde det udmærket – uden dog at kunne forhindre Kylian Mbappé i at snuppe tre franske point.

Vi har forventet lidt mere af dig

Kom til VM i superform – og med masser af hype i rygsækken. Fik chancen fra start i de to sidste kampe. Men han blev ikke afgørende. Fremtidens mand dog.



Mathias Jensen ankom også til Doha med en flot halvsæson i bagagen. Præsterede et okay –dog ikke fejlfrit – indhop mod Tunesien. Og han startede også godt mod Australien. Men niveauet faldt drastisk efter 20 minutters tid.



Lidt samme historie som Mathias Jensen. Godt indhop mod Frankrig, hvor han nok skulle have scoret. Startede fint mod Australien – men kunne ikke holde niveauet.



Han har været et bæst i Premier League og ligner nu også en helt fast mand på landsholdet. Men han ramte ikke sit bedste i Qatar. For mange satsede lange afleveringer.



Benfica-backen har tydeligvis overhalet veteraner som Wass og Stryger Larsen – men han var ikke helt overbevisende, da han fik chancen. Dog bedre end ham, han afløste. Mere om det senere.

Du ramte jo slet ikke dit niveau

Danmarks absolutte stjerne havde en nærmest helt anonym VM-turnering. Tog overhovedet ikke det ansvar, man havde forventet. Jo, der var da nogle fine pasninger hist og her. Men det er slet, slet ikke nok, når man hedder Christian Eriksen.



Leeds-fighteren havde spillet sig ind som Hjulmands førstevalg på højrebacken. Men mon ikke hans plads på holdet er oppe til debat nu. Bidrog med intet offensivt. Boldomgangen sejlede til tider. Virkede generelt usikker.



Én gang – i starten af den sidste kamp – lykkedes det Skov Olsen at sætte sin modstander af i denne turnering. Blev slet ikke farlig. Virker selvtillidsforladt.



En hård skæbne for kaptajnen at blive bedømt på kun 60 minutters fodbold. Men i den tid så han underligt langsomt ud – sandsynligvis plaget af den mindre skade, der holdt ham ude i de to sidste kampe.



En grum slutrunde for Delaney, hvis VM var færdig efter 44 minutter. Men i de 44 minutter sejlede Danmark – og altså også Delaney – rundt mod et dårligt tunesisk hold.

Dumpet!

Hvad skete der lige for publikumsyndlingen Joakim Mæhle? Nøglefiguren, der spiller den venstre back som en hængende angriber, kunne intet få til at fungere. Spillede sine tre dårligste landskampe.



Det største chok ved dette danske VM var Pierre-Emiles pludselig formdyk. Han er normalt SÅ pålidelig. Men han virkede decideret udmattet efter ti minutter af hver kamp. Australien-opgøret var Pierres værste i rødt og hvidt.



Vi troede, han skulle være vores næste verdensstjerne. Vi skal nok lige screw down a little the expectations. Helt ude af kampform, svag i duellerne, langsom i beslutningerne. Det var en ommer!



En del af tidernes tammeste danske landsholdsangreb. Kasper Dolberg kom frem til nul og niks i de trods alt mange minutter, han fik på banen. From som et lam.



Corner kom til VM efter en elendig og skadesplaget periode i FCK. Og det kunne ses. Mere uskarp end en fastelavnsbolle. Den kæmpeafbrænder mod Tunesien blev ekstremt dyr.



Blev udmanøvreret taktisk i alle tre kampe. Hjulmand var læst. Ingen held med indskiftningerne. Og landstræneren havde nok udtaget for mange ude-af-form-spillere.

Uden for bedømmelse, for du fik for kort tid på banen

Uden for bedømmelse, for du kom jo slet ikke på banen