Der gik et chok gennem de fleste danske håndboldelskere, da det onsdag blev meldt ud, at Lasse Møller er færdig ved dette års VM på grund af et forstadium til træthedsbrud.

Vel at mærke efter at venstrebacken havde været helt ude af truppen i de to seneste kampe mod Tunesien og Bahrain.

Og det er en trist udvikling for Flensburg-Handewitt-spilleren.

»Av, av, av. Det er simpelthen brutalt, det her, må jeg sige. Lasse Møller har kæmpet så forfærdeligt meget med skader og har misset flere slutrunder på den bekostning,« siger B.T.s håndboldkommentator, Johnny Wojciech Kokborg, og fortsætter:

»Nu kommer han så endelig med, og så er han ude, før det overhovedet er begyndt. Det er virkelig en trist udvikling for ham. 26 år gammel og så hårdt plaget af skader. Det er en kedelig fortælling.«

Lasse Møller var i aktion i Danmarks åbningskamp ved VM, men siden har han måttet følge landsholdskammeraterne på sidelinjen.

Det samme har Rasmus Lauge, som kæmper med sin læg, og som endnu ikke har været på banen.

Michael Damgaard blev mandag indkaldt som erstatning, og var allerede på banen i tirsdagens sejr over Tunesien.

Men hvorfor kunne Lasse Møller, der er venstreback ligesom Damgaard, ikke træde ind?

Det har vi nu fået svar på.

»Jeg undrede mig allerede mod Tunesien, hvorfor han var én af oversidderne, men nu giver det hele mening,« siger Johnny Wojciech Kokborg.

»Lasse Møller blev udtaget med en klar besked fra Nikolaj Jacobsen: 'Du kan skyde udefra'. I mellemtiden har landstræneren fået Michael Damgaard ind, og det er derfor, han ikke kalder en erstatning ind. Han har allerede fået sine skud dækket af, mens han håber på, at Lauge kan komme retur fra sin skade. Derfor får det ikke de vilde konsekvenser rent sportsligt lige nu og her,« spår B.T.s håndboldkommentator.

Danmarks næste kamp er mod Kroatien torsdag klokken 20.30, hvor der tages hul på mellemrunden.

Du kan naturligvis følge kampen live her på bt.dk.