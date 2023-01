Lyt til artiklen

Hold nu op for en kamp! Og sikke et farvel til Malmø Arena.



Men bare rolig. Vi skal på ingen måde hjem. Vi skal direkte videre til Stockholm, hvor Ungarn venter i kvartfinalen.

Det står klart, efter Danmark med en stærk præstation slog Egypten foran endnu et forrygende publikum med 30-25.



Du kan læse B.T.s dom her:

Ville dramaet blive ligeså sindssygt som i kvartfinalen ved VM i 2021? Og kunne den danske defensiv stå distancen mod egypterne, der har vist stærke takter ved årets slutrunde?

Niklas Landin startede første halvleg forrygende med flere stærke redninger. Så skal vi da lige love for, han for alvor stemplede ind i turneringen!

Samtidig virkede forsvaret langt mere afstemt, end vi har set i flere af de tidligere kampe.

I modsatte ende sprudlede den danske offensiv virkelig, og de gav i den grad publikum noget for pengene.

Trekløveret med Mikkel Hansen, Mathias Gidsel og Simon Pytlick drev gang på gang gæk med den egyptiske defensiv.

Når Danmark spiller på den måde, sætter de en stor og fed streg under, hvorfor de er forsvarende verdensmestre.

Spørgsmålet var, om de lovende takter ville fortsætte efter pausen. Og svaret på det? Et klokkeklart og kæmpe ja!

De er blevet nævnt så mange gange og med god grund. Lagde I mærke til publikum? De røde og hvide, der fyldte hele hallen, var toptændte fra start.

Hvis Niklas Landin tog en bold, forsvaret lukkede af, Danmark scorede eller Egypten fik en udvisning. Jubelbrølet var sindssygt vildt og gav i den grad kuldegysninger. Måske også fordi der var meget på spil.

Der blev spillet ‘skub til taget’ ved et par af scoringerne, men det kan slet ikke beskrive det, de danske fans leverede. De satte ild til det.

Forhåbentlig er den vilde kulisse i Malmø blevet nydt til fulde, for det var sidste kamp med den klokkeklare ‘hjemmebane’. Mon ikke der også kommer danskere til Stockholm – men de sidste seks kampe her har været noget helt specielt, og det har landsholdet heller ikke lagt skjul på.

Danmark stod inden kampen med det ene ben i kvartfinalen. Men selvom en plads videre næsten var sikret, var alt stadig på spil for danskerne, der selv har understreget, at de meget gerne undgår Sverige i kvartfinalen.

Det krævede en sejr over Egypten, og den fik danskerne i den grad hevet hjem. Og det lyder nærmest respektløst at skrive ‘uden problemer’, men danskerne satte sig på kampen fra første sekund og på nær et par usikre minutter i slutningen af første halvleg, slap Nikolaj Jacobsens mandskab aldrig grebet.

Et drømmescenarie for landsholdet, der nu skal møde Ungarn i den første knald-eller-fald-kamp.

Angrebsspillet var en fornøjelse at se på, og det skal de bare tage med videre. Så kan det blive rigtig, rigtig sjovt. Samtidig er Niklas Landin nu spillet mere end varm – stærk, stærk præstation.

Sidste lille ting vi ‘bare’ mangler er negative coronatests over hele linjen, og så er der fuld plade i 'forrygende mandag aften i Malmø'.