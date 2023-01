Lyt til artiklen

Hold nu op for et drama. Så kom VM da for alvor i gang, og hvor var det sindssygt nervepirrende!

Lægterne kogte, pulsen var høj, og der var 60 minutters ren vildskab på banen i Malmø Arena torsdag aften.

Kroatien gjorde det svært for danskerne, som dog kom stærkt igen. Det bølgede voldsomt frem og tilbage, og endte med 32-32.

Her kan du læse B.T.s dom:

Av, for den. Så kom der for alvor modstand! Sådan tænkte flere af danskerne nok mange gange i løbet af kampen. For der var godt nok tale om et nøk opad, især på fysikken. Danmarks assistenttræner, Henrik Kronborg, nævnte det som et af nøgleordene allerede inden kampen. Fysik. Og det fik de tusindvis af tilskuere i den grad for alle pengene.

Der blev smadret igennem, og blandt andre Mathias Gidsel fik nogle vilde tæsk af den kroatiske modstander.

De havde læst på lektien og fik i flere omgange lukket godt ned for den lynhurtige danske stjerne. Danskerne var i problemer i første halvleg, hvor de blot var foran en enkelt gang, og det var ved 1-0. Kroatien formåede at kyse Nikolaj Jacobsens mandskab, der for første gang for alvor blev udfordret ved dette års VM.

Men hvor var det en fed kamp, hvor der aldrig var ro på. Flere af dem, tak – velkommen til verdensmesterskaberne mine damer og herrer!

Endelig var der lidt verbalt modspil, for Kroatiens fans havde faktisk indtaget et lille hjørne i arenaen.

De gjorde, hvad de kunne for at bære kroaterne frem, selvom de var i stort undertal – og hvor var det generelt en fornøjelse at opleve.

Al respekt til tilskuerne de andre dage, der også har gjort det fremragende. Men det her var helt sindssygt og i en liga for sig. Det var, så hårene rejste sig. De var der fra første sekund, der var på intet tidspunkt ro på lægterne, og publikum var flere gange oppe at stå.

De rød-hvide fans jublede ved hver eneste danske aktion, de stod op og trampede i gulvet, de buhede, når kroaterne var i angreb, og de rejste sig nærmest i flok i protest, når de mente, Kroatien gik for hårdt til de danske stjerner i den anden ende. Det var for vildt.

Så blev det godt nok alvor. Vild, vild håndboldkamp, der var enormt underholdende at kigge på, men den må også have givet lidt panderynker hos Nikolaj Jacobsen.

Danmark var i problemer i første halvleg mod det fysiske Kroatien-hold, der var dygtige til at finde hullerne i forsvaret.

De fik dog rettet op på nogle ting, og i anden halvleg så det bedre ud. Offensivt kan Danmark tage meget med, for det fungerede egentlig ganske fint, og da der blev lukket lidt ned for Mathias Gidsel, jamen så tog Simon Pytlick bare over.



Nu venter USA og Egypten i de sidste to kampe i mellemrunden, hvilket gerne skal kaste to sejre af sig.