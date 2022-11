Lyt til artiklen

Den danske VM-katastrofe er fuldendt!

Et fuldstændig uinspireret og bovlamt dansk landshold tabte skæbnekampen til Australien med 0-1 og ender dermed sidst i VM-gruppen.

Det danske landshold rejser nu hjem med bøjede nakker, mens australierne kan kigge frem mod en ottendedelsfinale i weekenden.

Herunder kan du læse B.T.s dom over den danske fiasko:

Skulle vi inden VM pege på to absolutte nøglespillere på det danske landshold, så havde vi uden tøven placeret fingeren på Christian Eriksen og derefter Pierre-Emile Højbjerg.

Og skulle vi her efter fiaskoen så udpege to af de største danske problemer ved dette VM, ville det være de to samme navne, som pilen drejede over på. For ingen af de to stjerner har ramt noget, der minder om deres topniveau i Qatar.

Eriksen har overhovedet ikke kunnet blive afgørende for offensiven. Han har forgæves ledt og ledt efter de rum mellem modstanderens forsvar og midtbane, hvor han er livsfarlig. Det er dybt overraskende, at han ikke har kunnet levere. Men det lignede hverken, at han kunne eller gad.

Og det samme med Højbjerg. Pierre-Emile har, siden han mistede legekammerat Delaney i den første kamp, faret rundt som en flue fanget i en flaske. Han har overhovedet ikke kunnet finde sine positioner på banen. Og mod Australien var Tottenham-stjernens tekniske niveau tæt på katastrofalt.

Og for Danmarks VM har det været mere endt tæt på katastrofalt, at de to stjerner har meldt sig helt ud.

Danmarks landshold har fået et seriøst problem på angrebspositionen. Det kan vi godt slå nogle fede streger under, efter Kasper Hjulmand – i en kamp, som Danmark DØD OG PINE SKULLE VINDE – valgte den flagrende Braithwaite frem for de fire boksangribere i truppen: Wind, Cornelius, Dolberg og Yussuf Poulsen.

Braithwaite gjorde det så helt okay i en slags falsk nier – men Espanyol-spilleren er jo overhovedet ikke typen, der pludselig laver tre mål i to kampe (som Dolberg ved EM). Og vil man noget i en intens turnering som en landsholdsslutrunde, er det nødvendigt med en angriber, der ikke skal bruge 10 chancer på at lave et mål.

Det er let at være bagklog – men måske skulle man have taget bare én joker af en formstærk angriber med?

Det er en eklatant fiasko, at Danmark allerede er færdig ved dette VM! Intet mindre.

Disse tre kampe bliver en kæmpe uudslettelig plet på Kasper Hjulmands landstræneræra. For vi kan ikke engang gemme fiaskoen bag uheld eller tilfældigheder. Det danske landshold har spillet langt under det niveau, man kan forvente af dem – og de har ikke fortjent mere end et point.

Vi har ikke kunnet slå hold, der – i al respekt – har middelmådige Superliga-spillere, der aldrig var kommet i nærheden af det danske landshold, i truppen og startopstillingerne.

Vi har scoret ét mål i tre kampe – og fortjente ikke at score flere. Alle spillere – på nær 'AC' – har underpræsteret. Og Kasper Hjulmand har intet ramt rigtigt.

Ét point i en gruppe med Australien og Tunesien (hatten af for de to lande - de har spillet med hjertet) er pinligt. Og grænsende til uværdigt.

Det landshold, som vi har beundret og hyldet i to år, er kollapset – og dansk landsholdsfodbold er slået tilbage til start. Festen er forbi ...