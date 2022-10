Lyt til artiklen

Det har kostet blod, sved og menneskeliv i enorme mængder.

Nu står de stort set klar. Men ikke så klar, at offentligheden kan komme tæt på.

Eller tage billeder for den sags skyld.

Det mærkede B.T. helt tydeligt, da vi i slutningen af september var taget til Qatar for at se nærmere på forholdene inden VM i fodbold, der sparkes i gang i november.

Her var planen nemlig at se nærmere på de enorme stadioner, som Danmark skal spille sine gruppekampe i.

Men bare det at komme i nærheden af de store nybyggerier, som migrantarbejdere har lagt tusindvis af hårde arbejdstimer i og nogle deres liv for at få færdige, viste sig at være umuligt.

Ved Education City Stadium, hvor Danmark møder Tunesien i første gruppekamp 22. november, bliver B.T. smidt væk, da vi standser foran stadion.

»I kan ikke komme tættere på. I må køre længere væk, også hvis I vil tage billeder,« lyder meldingen fra et par sikkerhedsvagter, som går B.T.s udsendte i møde ved det helt nybyggede stadion i en nærmest nybygget bydel i det nordvestlige Doha.

Ved Stadium 974, der ligger helt tæt på Dohas centrum, er der endnu mindre succes. Her skal Danmark spille sin anden gruppekamp mod verdensmestrene fra Frankrig 26. november.

Hele vejen rundt om stadion er der opsat høje hegn.

Ved indgangen til området omkring stadion kommer to vagter B.T.s udsendte i møde.

»Du skal væk. Og I må ikke filme her,« lyder den kontante melding.

»Du skal ikke tage billeder. Og hvis du skal ind, skal du have en aftale,« siger en af vagterne ved stadion, som ligner, det er bygget af containere.

Ved det sidste af de tre nyopførte stadioner, hvor Danmark skal spille til VM, er der lidt mere positive meldinger.

Det er det enorme Al Janoub i den sydlige del af Doha, hvor Danmark skal møde Australien 30. november.

B.T. bliver først smidt væk og bedt om ikke at filme.

Men så forbarmer en sikkerhedsvagt sig og råder den udsendte til at gå om på bagsiden af stadion, hvor vi kan filme uforstyrret.

Ingen af stederne bliver der givet en forklaring på, hvorfor man ikke kan komme tæt på eller filme ved de nybyggede stadioner, hvor tusindvis af mennesker har mistet livet.

Men det står klart, at Qatar holder deres nye kronjuveler helt tæt på kroppen, før de endegyldigt slår dørene op til kampe i november måned.