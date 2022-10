Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Under det kommende VM i Qatar er de afgørende for at få det hele til at køre rundt.

Alligevel bliver de gemt godt væk fra offentligheden. I en by skjult bag høje vægge.

Der er tale om de personer, som før og under VM i fodbold skal køre de mange turister rundt i hovedstaden Doha: Taxichaufførerne.

For selvom infrastrukturen under VM nærmest ville kollapse uden taxachaufførerne, så er de ikke fine nok at have boende i de centrale dele af Doha.

I stedet har man bygget en hel by, hvor de tusindvis af taxichauffører hos det offentlige transportselskab Karwa, der også driver offentlige busser og tog i Qatar, bor under ekstremt simple forhold.

Selvom byen er gemt godt væk i den sydvestlige del af storbyen, helt ude, hvor ørkenen er den nærmeste nabo, og Dohas skinnende højhuse kun kan anes i en fjern distance, så fandt B.T. den.

Hvis man kom til at køre forkert og forbi det enorme område, så ville man nok ikke anse den for noget specielt.

Men bag de høje, sandfarvede vægge gemmer der sig enorme boligblokke med små vinduer ud til vejen ved siden af.

Høje vægge omringer byen, hvor Dohas taxichauffører bor. Vis mere Høje vægge omringer byen, hvor Dohas taxichauffører bor.

Hvad der egentlig gemmer sig bag væggene, kommer først frem, når man kommer til nogle af de store indgange.

En af dem er til selve hovedkontoret, en anden er til køreskolen, hvor kommende taxichauffører oplæres, og en tredje er selve hovedindgangen, som de mange tusinder af chauffører bruger.

Man kan kun komme ind, hvis man har et gyldigt taxichauffør-id.

Alligevel kan B.T. offentliggøre en række billeder, som viser, hvilke forhold chaufførerne lever under.

Et værelse, som tre taxichauffører deler med hinanden. Vis mere Et værelse, som tre taxichauffører deler med hinanden.

Gangene er intetsigende, gården er omringet af de høje boligblokke, og værelserne er små.

Her deler mindst tre personer, som ikke nødvendigvis kender hinanden på forhånd, værelse.

Det eneste privatliv er et forhæng om hver enkelt chaufførs seng.

Chaufførerne kommer fra et væld af forskellige nationer.

Sådan ser privatlivet ud for Dohas taxichauffører. En enkelt seng med et bord og et forhæng udgør hjemmet. Vis mere Sådan ser privatlivet ud for Dohas taxichauffører. En enkelt seng med et bord og et forhæng udgør hjemmet.

Mange er fra afrikanske lande som Kenya og Ghana, en anden stor del kommer fra Indien eller Bangladesh.

Der er dog ingen lokale med statsborgerskab i stenrige Qatar.

For som flere taxichauffører fortæller til B.T.:

»Folk fra Qatar er meget rige. De kører kun taxi, hvis de sidder bagi.«