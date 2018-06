Så er der ballade mellem landsholdsspillerne, deres fagforening og DBU. Igen.

Med kun to dage til den altafgørende kamp ved VM mod Frankrig, har Jyllands-Posten beskrevet, hvordan Spillerforeningen trækker landsholdet ind i en undersøgelse af, hvorvidt spillernes individuelle kommercielle aftaler, de såkaldte image rights, er blevet overtrådt af DBU. Flere landsholdsprofiler som Christian Eriksen, Simon Kjær og Kasper Schmeichel har kommercielle aftaler med firmaer, der promoveres gennem spillerne.

I kontrakten mellem DBU og Spillerforeningen er det understreget, at unionen kun må fremstille landsholdsspillerne i små grupper eller hold og ikke som enkeltpersoner, der reklamerer for DBUs sponsorer. Og særligt DBUs reklamer med Hummel har fået Spillerforeningen til at gå i krig med DBU.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Det kan BT afsløre efter at have set hele indholdet af mailen, som Spillerforeningen har sendt ud, signeret af chef for spillerrådgivningen, Thomas Lindrup.

I mailen skriver han således, at Spillerforeningen er klar til at gå hele vejen til de civile domstole eller en voldgiftsret:

»Spillerforeningen agter at påtale DBU og Hummels krænkelser af spillernes rettigheder i form af DBU og Hummels uberettigede brug af billedmateriale med videre i forbindelse med DBU og Hummels markedsføring af landsholdet. Hvis det bliver nødvendigt, vil kravet forfulgt via de civile domstole eller en voldgiftsret,« skriver Thomas Lindrup og tilføjer:

»Da det her selvfølgelig er en sensitiv sag med VM nært forestående, ønsker vi ingen offentlighed om sagen nu eller i fremtiden. Kravet vil først blive fremsat efter VM.«

Mads Øland (til højre), direktør i Spillerforeningen, og chef for spillerrådgivningen, Thomas Lindrup. Foto: Keld Navntoft Vis mere Mads Øland (til højre), direktør i Spillerforeningen, og chef for spillerrådgivningen, Thomas Lindrup. Foto: Keld Navntoft

Det passer nok landstræner Åge Hareide særdeles godt. For da han tidligere søndag blev spurgt til sagen, svarede han, at han allerede var blevet informeret om det – og han er efterhånden vant til konflikter mellem spillerne og deres fagforening på den ene side og DBU på den anden.

Hvem husker ikke, hvordan de to fronter i Spillerforeningen og DBU sidste år havde et grimt forhandlingsforløb, da der skulle laves en ny landsholdsaftale for U21- og kvindelandsholdet? Sidstnævnte endte sågar med at få DBU til at aflyse en landskamp mod Holland. Med støtte fra herrelandsholdet.

Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere Foto: JONATHAN NACKSTRAND

»Simon fortalte mig om det i går. Jeg vil ikke blande mig i det. Jeg vil ikke synes noget om det. Der har været sager kontinuerligt undervejs i de to år, jeg har været i Danmark. Der har været en konflikt mellem Spillerforeningen og DBU hele vejen. Det berører jo os på sin vis, men vi forsøger at isolere os fra det. Jeg har god kommunikation med spillerne. De fortæller mig, hvad der foregår. Det spil, der foregår uden for lejren, må vi næsten bare overlade til dem,« siger Åge Hareide og tilføjer:

»Jeg vil ikke mene noget. Jeg forholder mig til mine spillere, og det, der foregår rundt om os, må administrationen og Spillerforeningen svare på. Så længe vi har holdet hos os og snakker med spillerne, forsøger vi at holde det andet ude, når vi er sammen. Holdet her har et godt sammenhold, og de gør mange gode ting sammen. Vi har opbygget et hold, der er kommet til VM, og nu spiller vi VM, og jeg ser på det, de laver i træning og til kampe. Og forsøger at holde det andet væk.«

BT har uden held forsøgt at få en kommentar fra Thomas Lindrup og direktør i Spillerforeningen, Mads Øland.