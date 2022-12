Lyt til artiklen

En gruppe britiske fans lod sig søndag interviewe oven på Englands sejr over Senegal – og siden er gruppen gået viralt.

Interviewet foregik på israelsk tv, hvor journalisten spurgte fansene, om det var nu, at pokalen ville komme hjem til England – til stor jubel og begejstring for fansene.

Og umiddelbart efter greb en af fansene mikrofonen og kom med et politisk budskab:

»Og vigtigst af alt: Befri Palæstina,« lød det fra fanen.

"But more important, free Palestine."



Journalisten skyndte sig, med smil på læben, herefter at gøre det klart, at det handlede om fodbold, og at de skulle snakke fodbold, skriver spanske Marca, som er et af flere medier, der har omtalt episoden, der henviser til den mangeårige konflikt mellem Israel og Palæstina.

Også på Twitter bliver klippet delt i heftigt tempo.

Flere roser hylder fansene og håber, at VM-trofæet »endelig kommer til England«. Andre kritiserer fansene for at blande sport og politik sammen.

Undervejs ved VM har der været flere politiske markeringer. Både fra fans, spillere og politikere.

Blandt andet protester, eksempelvis i den tyske lejr, over, at FIFA ikke gav tilladelse til at bære det omtalte 'One Love'-armbind.

Og i Irans første kamp nægtede spillerne at synge med på nationalsangen. Spillerne har ikke direkte oplyst, hvorfor de valgte ikke at synge med. Det menes dog at have relation til igangværende protester i deres hjemland.