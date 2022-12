Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De fleste forældre har nok fået besked fra deres børn om ,at de er for kedelige.

Men selvom Brian Laudrup lavede masser af spektakulære ting på fodboldbanen, så var det ikke helt nok for sønnen Nicolai.

Han stak til sin far, fortæller Brian Laudrup i sin klumme hos Daily Mail.

»Han sagde: 'Far, det er altid så kedeligt, når du scorer.' Tak for det, min dreng!,« skriver Laudrup, der så opfandt en af de mest ikoniske jubelscener i dansk fodboldshistorie: Den liggende posering efter målet mod Brasilien i VM-kvartfinalen i 1998.

Laudrup gled ned i positur, Søren Colding fulgte trop. Foto: PATRICK KOVARIK Vis mere Laudrup gled ned i positur, Søren Colding fulgte trop. Foto: PATRICK KOVARIK

Den er inspireret af hans tidligere holdkammerat i Chelsea, Roberto Di Matteo.

»Af en eller anden grund kan jeg huske, at han lagde sig ned efter en Chelsea-scoring, og så fulgte alle de andre spillere efter og lagde sig.«

»Jeg lavede min egen version. Måske har man kun en chance i livet for at score mod Brasilien, ikke? Så kan man lige så godt gøre det mindeværdigt,« lyder det fra Laudrup, der aldrig var i tvivl om, at bolden ville gå ind, da han så Roberto Carlos misse saksesparket i eget felt, og han selv kunne lægge an til skuddet i det korte hjørne.

Danmark tabte ganske vist 3-2, men billedet af fejringen med Søren Colding er uddødeliggjort, og det dukker stadig op hos Laudrup fra tid til anden.

Brormand Michael Laudrup var også hurtigt fremme for at lykønske ham. Foto: ERIK LUNTANG Vis mere Brormand Michael Laudrup var også hurtigt fremme for at lykønske ham. Foto: ERIK LUNTANG

»Selv nu 24 år efter bliver jeg stadig mindet om den fejring,« skriver Laudrup, der deler sine tanker om VM for mediet.

Det blev der ikke noget af på dansk tv, for der blev Laudrup sat af TV 2-holdet, fordi hans arbejde for 'Visit Dubai' ikke var foreneligt med rollen som VM-ekspert, fortalte tv-kanalen dengang i september.

Læs Laudrups forsvar for Dubai-involveringen her.