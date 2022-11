Lyt til artiklen

Franske Stéphanie Frappart bliver den første kvindelige dommer nogensinde ved herrernes VM-slutrunde i fodbold.

FIFA har udpeget Frappart til at styre torsdagens gruppekamp mellem Costa Rica og Tyskland.

Den 38-årige franskmand er en af ​​tre kvindelige dommere, der er udvalgt til dette VM. De to andre er Salima Mukansanga fra Rwanda og japanske Yoshimi Yamashita, der er udvalgt til gruppen af i alt 36 dommere fra alle verdensdele, der styrer kampene i Qatar.

De tre kvinder har indtil nu kun optrådt som fjerdedommer på sidelinjen. Det rejste spørgsmålet om, hvorvidt FIFA vil have dem til at lede kampe i Qatar.

Stephanie Frappart. Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Stephanie Frappart. Foto: HANNAH MCKAY

Det er der så kommet svar på nu. På linjerne får Frappart brasilianske Neuza Back og mexicanske Karen Diaz til hjælps.

38-årige Frappart er i det hele taget en pioner for kvindelige dommere.

Efter at have debuteret i den bedste franske fodboldrække for mænd blev hun i 2020 den første kvindelige dommer i Champions League.

Siden dømte hun også i VM-kvalifikationen, ligesom hun tidligere på året passede fløjten i den franske pokalfinale. Ved EM i 2021 var hun fjerdedommer under fire kampe ved EM for herrer.

»De fortjener at være med ved VM, fordi de konstant præsterer på et virkeligt højt niveau, og det er det vigtige for os,« sagde FIFAs dommerchef, Pierluigi Collina, forud for slutrunden om de tre kvindelige dommere.

Costa Rica og Tyskland ligger henholdsvis nummer tre og fire i gruppe E inden opgøret. Tyskland skal vinde med otte mål for at være helt sikker på avancement. En mindre sejr kan også gøre det, hvis Spanien tager point fra Japan.

Costa Rica avancerer helt sikkert med en sejr, og uafgjort er nok for holdet, hvis Spanien slår Japan.