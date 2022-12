Lyt til artiklen

Det var ikke til at se på TV, for producerne skjulte det.

Men i den allerede voldsomt dramatiske VM-kvartfinale mellem Holland og Argentina løb et muskelbundt af en tilskuer på banen, hvor han blev tacklet, håndteret og båret ud af banen af adskillige sikkerhedsvagter.

Og muskelbundtet var ikke bare en tilfældig tilskuer.

Den bomstærke baneløber var nemlig russiske Vitaly Zdorovetskiy, der som youtuber og influencer bedre er kendt som Vitaly The Goat, der har hjemmesiden Vitaly Uncensored.

Baneløberen blev tacklet på banen under kampen mellem Argentina og Holland. Foto: ALBERTO PIZZOLI

- Du skal ingen steder, lader det til, at vagterne får fortalt muskelbundtet. Foto: Abir Sultan

Ét af influencerens specialer er bane-invasioner, som han gjorde det ved VM-finalen i 2014, ligesom han også har fået sin ekskæreste til det i Champions League-finalen i 2019.

Men fredagens invasion havde store konsekvenser for russeren - i hvert fald hvis man skal tro ham selv.

Det kostede nemlig et brækket ben, skriver han på sin Instagram, hvor han også deler video af ham selv i en kørestol.

»Comebacket er altid større end setbacket. Jeg har lige streaket VM og jeg brækkede mit ben,« lyder det i opslaget, som du kan se herover.

Om baneløbet kaster andre regninger end et brækket ben af sig, det er endnu uvist.

Baneløberen måtte bæres fra banen. Ifølge ham selv har han brækket benet. Foto: Abir Sultan