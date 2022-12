Lyt til artiklen

Et billede af en ældre argentinsk mand er gået verden rundt.

Manden, ved navn Carlos Bejar, blev fotograferet under Argentinas VM-kamp mod Kroatien, hvor han sad foran en elektronikbutik.

Med sig havde han en stol, som var placeret lige foran et tv fra butikken. En stol, som var hans mors, og som nu bringer ham held.

Det er dette billede, der er gået verden rundt. Foto: Twitter: todaboluda Vis mere Det er dette billede, der er gået verden rundt. Foto: Twitter: todaboluda

På den måde kunne 83-årige Carlos Bejar følge med i kampen, som sikrede Argentina en plads i finalen ved dette års VM.

Billedet, som er blevet taget tæt på den argentinske hovedstad, Buenos Aires, gik hurtigt viralt, og tusindvis af fans var enige: Carlos Bejar skal have sit eget tv, så han kan følge finalen søndag.

Opslaget, hvori billedet blev delt, er blevet retweetet mere end 5.000 gange, og er også nået frem til virksomheden Frávega, som nu har tilbudt Carlos Bejar et tv.

»Vi skriver til dig privat, så du kan hjælpe os med at kontakte ham. Vi vil have ham til at se finalen på et nyt tv,« skrev elektronikbutikken til den Twitter-bruger, som havde delt billedet.

Og Frávega holdt sit ord.

For kort tid efter dukkede en video op fra samme Twitter-bruger, der viser Carlos Bejar, som modtager sit 55-tommer tv fra Frávega-butikken.

Alligevel kunne den 83-årige argentiner afsløre, at han stadig har planer om at se finalen foran elektronikbutikken, som han plejer.

