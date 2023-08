Det var på et hængende hår, at de forsvarende verdensmestre fra USA spillede 0-0 mod Portugal tirsdag, og dermed gik videre fra gruppen.

I tillægstiden ramte portugiserne stolpen, og USA var millimeter fra en kæmpe fiasko. Se situationen øverst i artiklen.

Heldigvis for amerikanerne formåede de at holde rent bur, og så var der ellers vild jubel. Så vild, at billederne fra fejringen har vakt harme.

Tv-billeder viste ifølge USA Today, at de amerikanske stjerner, heriblandt Alex Morgan, Megan Rapinoe og Trinitiy Rodman dansede, grinede og tog selfies med fans.

Det er blandt andre billeder som disse, der har vakt harme i USA. Her ses Kelley O'Hara, der tager billeder med fans. Foto: David Rowland/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Det er blandt andre billeder som disse, der har vakt harme i USA. Her ses Kelley O'Hara, der tager billeder med fans. Foto: David Rowland/Reuters/Ritzau Scanpix

Og det er bestemt ikke noget, der er faldet i god jord.

»Det er ikke de billeder, vi skal forvente at se fra et hold, der netop har slået Portugal, og som knebent kom videre til ottendedelsfinalen. Jeg forstår, at man vil tage billeder med fansene, men jeg forstår ikke det her,« lød det fra Fox-værten Rob Stone.

Carli Lloyd, der var med til at vinde VM-guld med USA i 2019, kritiserer også sine tidligere holdkammerater.

»Jeg har aldrig været vidne til noget lignende før. Jeg så først de her billeder nu,« sagde hun i Fox-udsendelsen.

»Der er forskel på at være respektfuld over for sin familie og fans. Men at danse og smile? Kampens spiller var stolpen. I er heldige, at I ikke er på vej hjem lige nu.«