Forud for VM-finalen har Karim Benzema fået et tilbud, de fleste vil have svært ved at takke nej til.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, har nemlig tilbudt at låne sit præsidentfly ud til den skadede Real Madrid-spiller, så han kan komme til Qatar og støtte landsholdet.

Men det har Benzema takket nej til, ifølge RMC Sport.

Til gengæld har tre andre skadede franske stjerner taget turen til Qatar.

Benzema har afvist det vilde tilbud fra Macron. Foto: FRANCK FIFE

Ifølge mediet vil både Paul Pogba, N'Golo Kante og Presnel Kimbempe være at finde på Lusail Stadium, hvor finalen spilles.

Det franske fodboldforbund har endda delt en video med førstnævnte, hvor han sender en hilsen til sine franske landsholdskammerater.

»Mine gode gutter, for anden gang i træk er I i en VM-finale. Jeg sender al min støtte og al min styrke. I ved, at en finale ikke bliver spillet, den bliver vundet. Jeg ønsker jer alt det bedste. Kom så, Les Bleus,« siger han i videoen.

Det var lige ved at gå helt galt for det i forvejen skadeplagede franske hold.

Hele fem spillere har været ramt af sygdom, og man frygtede derfor, at flere måtte sidde ude i finalen.

Heldigvis kom det frem søndag middag, at der ikke var nogen nye virustilfælde i truppen.

Dermed er det kun Benzemas afløser, Olivier Giroud, som er tvivlsom til finalen mod Argentina.

