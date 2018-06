Michael Krohn-Dehli starter i Christian Eriksens fravær mod Sverige og får første landskamp siden 2015.

Med undtagelse af Michael Krohn-Dehli satser landstræner Åge Hareide på de spillere, der har spillet Danmark til VM, når landsholdet lørdag aften møder Sverige i Stockholm.

Krohn-Dehli får sin første landskamp i mere end to år og afløser Christian Eriksen på den offensive midtbane.

Eriksen er blevet hjemme i Danmark hos sin højgravide kæreste.

34-årige Krohn-Dehli, der til daglig spiller for spanske Deportivo La Coruña, har Nicolai Jørgensen foran sig, mens Pione Sisto og Yussuf Poulsen huserer på kanterne.

På den defensive midtbane skal William Kvist overbevise Hareide om, at hans manglende kampe i FC København ikke er noget problem i forhold til VM.



LÆS OGSÅ: Bombe i Danmarks VM-lejr: Vraget spiller afslører - derfor er jeg uønsket hos Hareide

Derudover spiller Thomas Delaney også i det danske motorrum på midtbanen.

Midterforsvaret udgøres af anfører Simon Kjær og Andreas Christensen, mens Jens Stryger og Henrik Dalsgaard indtager backpladserne. Kasper Schmeichel vogter det danske mål.

Landstræner Åge Hareide skal bruge kampen til at se spillerne an en sidste gang, før han senest mandag skal indlevere sin trup på 23 mand. I øjeblikket har Hareide 27 spillere i bruttotruppen.



LÆS OGSÅ: Efter vraget spillers hårde Hareide-kritik: 'Det ligner et farvel til landsholdet'

Ud over Eriksen kommer Nicklas Bendtner, Andreas Cornelius og Andreas Bjelland ikke i aktion i Stockholm på grund af forskellige skavanker.

Opgøret mod Sverige er den næstsidste test før VM-slutrunden. Om en uge kommer Mexico forbi Brøndby Stadion, inden danskerne rejser til Rusland 11. juni. Danmark er i gruppe med Peru, Australien og Frankrig ved VM.

Danmarks startopstilling mod Sverige ser ud som følger (4-3-3):

Kasper Schmeichel - Henrik Dalsgaard, Simon Kjær, Andreas Christensen, Jens Stryger Larsen - William Kvist, Thomas Delaney, Michael Krohn-Dehli - Yussuf Poulsen, Nicolai Jørgensen, Pione Sisto.

Der er kampstart klokken 19.45.

/ritzau/