På trods af at en stor del af VM i Qatar har handlet om politik, har danskerne ikke mistet interessen for spillet inde på banen.

Nielsen.com har udsendt seertallene for den første uge med VM i tv, og selvom seertallet for Danmarks første to kampe i gennemsnit ligger cirka 300.000 under sidste sommers EM-kampe, er niveauet det samme som under VM i Rusland i 2018.

Først så 983.000 danskere med, da DR1 tidlig tirsdag eftermiddag viste 0-0-kampen mod Tunesien.

Lørdag overtog TV 2 sendingen, og her så 1,2 million danskere Danmark tabe 1-2 til Frankrig på TV 2 - og fik ugens mest sete udsendelse.

'Sommeren 21' var størst! Seertallene for sidste års EM-kampe lå en tand højere end i år. Den første gruppekamp mod Findland blev set af 1,5 million danskere på DR1. Anden gruppekamp mod Belgien blev herefter set af 1,3 million danskere. på Viaplay. Danmarks semifinale mod England blev set af hele 2,2 mio danskere. Kilde: Gallup.

Til sammenligning blev Danmarks to første gruppekampe under VM i 2018 mod Peru og Australien set af henholdsvis 1,2 million og 939.000 danskere.

Dengang eksploderede det første for alvor i ottendedelsfinalen, da 2,1 million danskere ifølge Gallup så Danmark tabe til Kroatien på DR1 efter straffesparkskonkurrence.

Den mest sete VM-kamp uden dansk deltagelse er indtil videre Spanien og Tysklands 1-1-kamp, der søndag aften blev set af 631.000.

Hvor meget VM-fodbold har du fået set indtil videre?

Herunder kan du se de mest sete VM-kampe i den første uge:

Frankrig - Danmark (TV 2): 1,2 mio

Danmark - Tunesien (DR1): 983.000

Spanien - Tyskland (DR1): 631.000

Brasilien - Serbien (DR1): 568.000

England - USA (TV 2): 506.000

Belgien - Canada (DR1): 435.000

Frankrig - Australien (TV 2): 431.000

USA - Wales (TV 2): 420.000

Kroatien - Canada (DR1): 415.000

Mexico - Polen (DR1): 402.000

