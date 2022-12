Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den engelske fodboldlegende David Beckham har modtaget megen og hård kritik for sin rolle som ambassadør for VM i Qatar.

En slutrunde, hvor værterne som bekendt slår hårdt ned på blandt andet homoseksualitet. Den britiske komiker Joe Lycett opfordrede derfor Beckham til at trække sig fra sin rolle i ​​turneringen på grund af Qatars mangel på menneskerettighed – især med deres syn på homoseksualitet.

Joe Lycett, der selv er panseksuel, ville donere 85.000 kroner til LGBTQ+-velgørenhed, hvis Beckham droppede ambassadørskabet. Lycett ville derimod makulere pengene, hvis han ikke droppede det. I en video øverst i artiklen kan du se en videoen, hvor han gør netop dette.

Det viste sig af være et blufnummer fra komikeren, og da turneringen startede 20. november, hævdede han, at han havde doneret dem til LGBTQ+-velgørenhed. Nu går Beckham-lejren så ud og svarer på kritikken og fortæller, hvorfor han har valgt at takke ja til tilbuddet fra ørkenstaten.

Foto: AMMAR ABD RABBO Vis mere Foto: AMMAR ABD RABBO

»Vi forstår, at der er forskellige og stærke holdninger til hans (David Beckham, red.) engagement i Mellemøsten, men vi ser det som positivt, at debatten om nøglespørgsmålene er blevet stimuleret direkte af det første VM, der afholdes i regionen,« sagde Beckhams talsmand til CNN via et statement sendt til mediet fredag.

»Vi håber, at disse samtaler vil føre til større forståelse og empati over for alle mennesker, og at der vil blive opnået fremskridt,« lød det videre fra talsmanden.

Beckham har også fået kritik på de sociale medier, hvor kommentarsporet på eksempelvis legendens Instagram-profil har været præget af voldsomt kritiske ytringer af brugere på platformen.

David Beckham har dog indtaget rollen som ambassadør, fordi »fodbold har en evne til at bringe mennesker sammen og yde et reelt bidrag til lokalsamfundene,« melder Beckhams talsmand.

En del af kritikken af Beckham går også på, at han ødelagt sit eftermæle for at få stor sum penge af VM-værterne. Angiveligt skulle Beckham have fået 1,3 milliarder kroner for sin ambassadørrolle.