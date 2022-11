Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Ved du, hvad Basim og Peter Schmeichel har til fælles?

De startede begge med at spille fodbold i Høje Gladsaxe Idrætsforening.

I mandagens udgave af B.T.s VM-podcast 'VM-vinduet' fortæller Basim en sjov anekdote, om dengang han mødte sit barndomsidol under optagelserne af DR's 'Aftenshowet' og fik at vide, at det var godt, at han havde valgt at skrive popsange i stedet for at spille fodbold.

Se Basim fortælle anekdoten i videoen øverst.

Fik du hørt afsnittet med....? Afsnit 1: Gæster - Anders Breinholt og Malmø FF-profilen Anders 'AC' Christiansen. Lyt med HER.

I podcasten - som kan høres i sin fulde længde nederst i artiklen - kan du også høre Basim fortælle om sin og Jimillians spritnye VM-sang 'Hvem er de!?', hans største landsholdsminde, og høre ham afsløre, hvem han holder med ud over Danmark.

Afsnittet gæstes også af tidligere Brøndby-træner Henrik Jensen, der kommer med sin vurdering af VM-åbningen og Danmarks landshold.

Lyt med herunder: