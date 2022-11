Lyt til artiklen

En baneløber, som havde en del forskellige budskaber, stjal i få sekunder al opmærksomheden under VM-opgøret mellem Portugal og Uruguay mandag aften.

Baneløberen smed – ifølge kommentatorerne på TV 2 – en sort trøje, da han var forklædt som en af de mange hjælpere på stadion.

B.T.s udsendte på Lusail Iconic Stadium kan fortælle, at baneløberen invaderede grønsværen 10 minutter inde i anden halvleg. Han nåede at være på grønsværen i 20 sekunders tid, inden han blev tacklet.

Med sig havde han et regnbueflag. Hans Superman-T-shirt havde teksten ‘Save Ukraine’ på fronten, og bagpå stod der ‘Respect for Iranian women’. Dermed nåede han at få sendt en håndfuld budskaber, inden han blev slæbt væk af flere vagter.

Foto: Odd Andersen/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Odd Andersen/AFP/Ritzau Scanpix

Baneløberen blev i et kort sekund vist på tv-billederne. Kampens dommer, Alireza Faghani, der sågar er fra Iran, stoppede straks kampen og samlede regnbueflaget op, da baneløberen tabte det.

Regnbuens farver har været et heftigt diskuteret tema ved VM-slutrunden i Qatar. Farverne symboliserer støtte til LGBTQ+-personer. Homoseksualitet er ulovligt i Qatar.

Det danske landshold har ved slutrunden ville markere, at fodbold er for alle.

Den danske anfører Simon Kjær ville have iført sig et armbind på med ordene 'One Love', hvor også regnbuefarverne ville være på.

Foto: Odd Andersen/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Odd Andersen/AFP/Ritzau Scanpix

FIFA gik dog ind og satte en stopper for det, da de truede de danske spillere med sportslige straffe – blandt andet en straf, som ville være et gult kort.