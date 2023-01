Lyt til artiklen

Rutinerede Henrik Møllgaard fik sine første VM-minutter, men det var ikke uden problemer.

For undervejs måtte han humpe ud på bænken i tydelige smerter, mens han tog sig til foden.

Hurtigt stod det klart, at han ikke kunne spille videre. Og mens han var i smerter, hørte landstræner Nikolaj Jacobsen og resten af bænken noget, de ikke er vant til fra Aalborg-spillere.

»Det er svært at sige, men Henrik vred om. Det er sjældent, han sidder og siger bandeord ude på bænken, så ved man godt, det har gjort ondt. Men han har beroliget mig med, at det hele nok skal gå, og så må vi se i hvilket tempo, det kommer til at gå i,« smiler landstræneren.

Foruden Møllgaards skade kunne han juble over, at Danmark smadrede Bahrain med 36-31 og spillede flot håndbold undervejs.

»Vi spiller noget rigtig fin håndbold. Vi dækker fremragende specielt i første halvleg. Jeg er træt af, vi brænder for mange chancer, men vi har ikke problemer med at tilspille os det, vi skal. Niklas (Landin, red.) står en rigtig flot første halvleg,« siger landstræneren.

»Jeg er godt tilfreds. Der er ikke så meget at sige til det,« griner Jacobsen, der nu har to sejre i de to første VM-kampe.

Mathias Gidsel blev topscorer med ni mål i en flot indsats.

Danmark møder Tunesien i den sidste gruppekamp.