At være professionel fodboldspiller i dag er meget mere end spillet på selve banen.

Faktisk kan man sidde med fornemmelse af, at verdenen udenfor grønsværen efterhånden er det primære fokus for mange. Enhver udøver med respekt for sig selv har bygget en medieprofil op på diverse sociale platforme, og flere spillere har sågar ansat en særligt ansvarlig person, der udelukkende har et SoMe-fokus. Sådan går udviklingen.

Tendensen peger også i retning af, at offentlige sportspersoner i takt med større åbenhed skal finde sig i personlige tilsvininger af grov karakter.

Selvfølgelig går det ikke, derfor er det glædeligt at se DBU hurtigt politianmelde dem, der har overhældt Nicolai Jørgensen med ubehageligheder det seneste døgn.

Jeg tror, det er et helt afgørende omgående at få sendt et stærkt signal. Ingen skal finde sig i svinske kommentarer smidt ud i den offentlige skraldespand, som de sociale medier kan være, hverken helt normale mennesker eller kendte fodboldspillere. Hvis ikke vi i denne tid tager et opgør med de beskidte SoMe-krigere, stikker det af.

Se bare på Facebook-gruppen Offensimentum der længe plagede løs, inden den blev presset til at stoppe mobningen og chikanen. Fodbold lever af hede debatter, og top-professionelle fodboldspillere bør ikke være tyndhudede, hvis de vil begå sig i denne verden. Men nok er nok. Der er en grænse, og den går lige her.

For hvad er alternativet? Nicolai Jørgensen kunne jo vælge at lukke sin Instagram-profil ned, gøre den privat og eksklusiv og dermed ekskluderer over 100.000 følgere. Så fik ingen et indblik i det indre liv hos ham. Og Nicolai Jørgensen kunne også have gemt sig i Rusland, da der skulle sparkes straffe. Sagt, at han ikke ville tage ansvar. Dét er alternativet, og det er ingen vel tjent med.

Den her SoMe-kamp er værd at kæmpe for. Nu er DBU gået flot ind i den, lad det være et eksempel til efterfølgelse.