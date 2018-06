ØVERST I ARTKLEN KAN DU SE NOGLE AF DE MEDREJSENDE DANSKE FANS VARME OP TIL KAMPEN MOD PERU.

Kan I mærke det? Nu gælder det Danmarks første kamp ved VM i Rusland!

Det danske landsholds første aktion ved denne slurunde er mod Peru. Men hvem skal Åge Hareide vælge til sin startopstilling? B.T. lod læserne lege landstræner for en dag, da de fik muligheden for at sætte deres holdopstilling til lørdagens kamp.

Og resultatet af afstemningen, B.T. satte i gang fredag formiddag, kan du se herunder.